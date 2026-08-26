Τραγωδία στο Πακιστάν: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη φωτιά που σκότωσε 14 βρέφη – Καταγγελίες γονέων για κλειδωμένες πόρτες

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Τραγωδία συγκλονίζει το Πακιστάν, όπου 14 νεογέννητα μωρά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική πτέρυγα μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Γονείς και αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, κλειδωμένες πόρτες και μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά την αυγή της Τετάρτης, σε μονάδα κλιματισμού στον τρίτο όροφο της πτέρυγας μητέρας και παιδιού του Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά νοσοκομεία της πακιστανικής πρωτεύουσας. Από τα 15 βρέφη που βρίσκονταν εκεί, μόνο ένα σώθηκε.

Η Χίβσα Ουαλίντ βρισκόταν κοντά στην πτέρυγα μαζί με την κουνιάδα της, η οποία είχε γεννήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Αρχικά άκουσε μια κραυγή και νόμιζε ότι κάποιος ασθενής είχε πεθάνει. Στη συνέχεια είδε τον καπνό.

The emergency gates at PIMS were reportedly locked by the security staff, allegedly to avoid performing their duties. Firefighting equipment was reportedly removed during renovations a year ago and was never reinstalled. As a result, the rescue operation had to be carried out… pic.twitter.com/HowkCj0QJO — خان (@khantainer) August 26, 2026

«Δεν σκεφτήκαμε καν τα πράγματά μας. Απλώς αρπάξαμε το μωρό και τρέξαμε κάτω», είπε. «Κάποιες ασθενείς είχαν γεννήσει μόλις εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω καν πώς καταφέραμε να κατεβούμε. Όλα ήταν θολά».

«Έχασα την κόρη μου. Ήταν μόλις τριών ημερών»

Ο 40χρονος Χουράμ Μεχμούντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα την άφιξη των διασωστών.

«Έχασα την κόρη μου. Ήταν μόλις τριών ημερών», είπε.

“I will not leave this place until you give me my child,” cried a grieving mother affected by the PIMS Hospital fire.

She alleged that no nurses were present in the corridor or nursing station, doctors were absent from the gynae ward, and the rescue teams arrived hours late.… pic.twitter.com/Kx0Qsonc86 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) August 26, 2026

Η Τζαβέρια, μητέρα ενός ακόμη βρέφους που έχασε τη ζωή του, κατήγγειλε ότι η πόρτα της μαιευτικής πτέρυγας ήταν κλειδωμένη.

«Για δύο ώρες έκλαιγα και ούρλιαζα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αστυνομία έφτασε τέσσερις ώρες αργότερα για να ερευνήσει το περιστατικό.

«Γιατί οι γιατροί άφησαν τα παιδιά εκεί;» διερωτήθηκε, ξεσπώντας εναντίον των σωστικών συνεργείων και της αστυνομίας: «Τα μωρά κάηκαν εκεί και κανείς δεν μπορούσε να τα σώσει».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του νοσοκομείου, Ράνα Ιμράν Σικάντερ, αμφισβήτησε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, λέγοντας ότι φυλασσόταν από προσωπικό. Όπως εξήγησε, ο έλεγχος της πρόσβασης γίνεται για την προστασία των νεογνών από απαγωγές, περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν σε κρατικά νοσοκομεία.

«Δεν υπήρχε πυρασφάλεια, ούτε κατάλληλες έξοδοι»

Οι μαρτυρίες, ωστόσο, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο νοσοκομείο.

Πατέρας βρέφους που σκοτώθηκε δήλωσε στο Reuters ότι επισκεπτόταν την πτέρυγα επί οκτώ ημέρες και υποστήριξε πως το κτίριο «δεν είχε πυρασφάλεια ούτε κατάλληλες εξόδους».

«Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Υπήρχε μόνο μία πόρτα για να επισκεπτόμαστε τα παιδιά μας», ανέφερε.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι προσωπικό που είχε βάρδια δεν βρισκόταν στο σημείο. Μία γυναίκα δήλωσε στο AFP ότι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα, ενώ τα σωστικά συνεργεία έσπασαν παράθυρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Ο Αμπντούλ Γκαφούρ είπε ότι προσπάθησε να μπει στο κτίριο για να βοηθήσει τους ασθενείς, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη μαιευτική πτέρυγα.

«Υπήρχε πυκνός μαύρος καπνός στο εσωτερικό και ασθενείς είχαν παγιδευτεί», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα σωστικά συνεργεία έφτασαν σχεδόν δύο ώρες αργότερα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής επίτροπος του Ισλαμαμπάντ, Σοχάιλ Ασράφ, δήλωσε ότι οι διασώστες έφτασαν στο σημείο «αμέσως» μετά την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης.

Έρευνα διέταξε ο πρωθυπουργός

Το PIMS είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Ισλαμαμπάντ, με τη μονάδα μητέρας και παιδιού να διαθέτει 156 κλίνες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη και ειλικρινή λύπη» του για την τραγωδία και διέταξε άμεση έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον ομοσπονδιακό γραμματέα Υγείας Ασλάμ Γκάουρι, υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου.

«Μια τέτοια κατάσταση με παιδιά είναι ανεπανόρθωτη», ανέφερε η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.