Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί έπειτα από σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα – Εκατοντάδες αγνοούμενοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, έπειτα από σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

«Είκοσι δύο σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Συντονίζουμε επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με πολλά μέλη της δύναμής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άμπι Ναραγιάν Κάφλε.

Παράλληλα, οι αρχές του Νεπάλ ανέφεραν ότι δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι, μετά τις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Shocking images: Floods sweeps over Tibet near Nepal with at least 105 Indian tourists among 291 foreign nationals reported missing. pic.twitter.com/PjvDYnyrOg — THEE ALFA HOUSE (@thee_alfa_house) August 26, 2026

Ο ποταμός Μποτεκόσι (Bhotekoshi) υπερχείλισε περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης, με τα ορμητικά νερά να καταστρέφουν αρκετά χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικά έργα, σύμφωνα με το Sky News.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους αρκετών περιοχών του Νεπάλ να παραμείνουν μακριά από τις όχθες των ποταμών Bhotekoshi, Trishuli και Narayani, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νεπάλ, Σασμίτ Ποχαρέλ, δήλωσε ότι το Κατμαντού έχει ζητήσει τη συνδρομή τόσο της Ινδίας όσο και της Κίνας στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Χιονοστιβάδα από παγετώνα πίσω από την καταστροφή

Ειδικοί για το κλίμα από το International Centre for Integrated Mountain Development, με έδρα το Κατμαντού, εκτιμούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν πιθανότατα από χιονοστιβάδα που αποκολλήθηκε από παγετώνα.

Ο ποταμός Lhende Khola, παραπόταμος του Bhotekoshi, κατέγραψε την Τετάρτη τη μεγαλύτερη πλημμύρα, ενώ είχε ήδη υπερχειλίσει δύο φορές μέσα στους προηγούμενους 14 μήνες.

Ο ειδικός στη μείωση του κινδύνου καταστροφών Σασουάτα Σανιάλ εξήγησε ότι αυτή τη φορά το φαινόμενο προκλήθηκε από «χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ», η οποία έφραξε προσωρινά τον ποταμό και στη συνέχεια απελευθέρωσε απότομα τεράστιο όγκο νερού προς τα κατάντη.

We are deeply saddened by the horrific flash floods along the Bhote Koshi River in Nepal, which have swept through parts of Nuwakot and Dhading districts, causing catastrophic devastation and loss of lives. The massive floods, originating in the Tibetan region, have claimed… pic.twitter.com/JNdqKWkrmF — CPIML Liberation (@cpimlliberation) August 26, 2026

«Στα Ιμαλάια, που θερμαίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, η έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί την πρώτη γραμμή προσαρμογής», τόνισε.