Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί έπειτα από σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα – Εκατοντάδες αγνοούμενοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Εκατοντάδες τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, αγνοούνται, ενώ οι ξαφνικές πλημμύρες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από χιονοστιβάδα που αποκολλήθηκε από παγετώνα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Νουουακότ, ενώ 384 τουρίστες, εκ των οποίων 291 ξένοι, αγνοούνται.
  • Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν πιθανότατα από χιονοστιβάδα που αποκολλήθηκε από παγετώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών για το κλίμα.
  • Ο ποταμός Μποτεκόσι υπερχείλισε, καταστρέφοντας χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικά έργα, ενώ το Κατμαντού ζήτησε τη συνδρομή Ινδίας και Κίνας για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, έπειτα από σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

«Είκοσι δύο σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Συντονίζουμε επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με πολλά μέλη της δύναμής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άμπι Ναραγιάν Κάφλε.

Παράλληλα, οι αρχές του Νεπάλ ανέφεραν ότι δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι, μετά τις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Ο ποταμός Μποτεκόσι (Bhotekoshi) υπερχείλισε περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης, με τα ορμητικά νερά να καταστρέφουν αρκετά χωριά, δρόμους και υδροηλεκτρικά έργα, σύμφωνα με το Sky News.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους αρκετών περιοχών του Νεπάλ να παραμείνουν μακριά από τις όχθες των ποταμών Bhotekoshi, Trishuli και Narayani, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Νεπάλ, Σασμίτ Ποχαρέλ, δήλωσε ότι το Κατμαντού έχει ζητήσει τη συνδρομή τόσο της Ινδίας όσο και της Κίνας στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Χιονοστιβάδα από παγετώνα πίσω από την καταστροφή

Ειδικοί για το κλίμα από το International Centre for Integrated Mountain Development, με έδρα το Κατμαντού, εκτιμούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν πιθανότατα από χιονοστιβάδα που αποκολλήθηκε από παγετώνα.

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP

Ο ποταμός Lhende Khola, παραπόταμος του Bhotekoshi, κατέγραψε την Τετάρτη τη μεγαλύτερη πλημμύρα, ενώ είχε ήδη υπερχειλίσει δύο φορές μέσα στους προηγούμενους 14 μήνες.

Ο ειδικός στη μείωση του κινδύνου καταστροφών Σασουάτα Σανιάλ εξήγησε ότι αυτή τη φορά το φαινόμενο προκλήθηκε από «χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ», η οποία έφραξε προσωρινά τον ποταμό και στη συνέχεια απελευθέρωσε απότομα τεράστιο όγκο νερού προς τα κατάντη.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

«Στα Ιμαλάια, που θερμαίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, η έγκαιρη προειδοποίηση αποτελεί την πρώτη γραμμή προσαρμογής», τόνισε.

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