«Προσωπικός Βοηθός»: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα – Μιχαηλίδου: «Αλλάζουμε σελίδα στην κοινωνική πολιτική»

Στο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Η πλατφόρμα https://prosopikosvoithos.gov.gr άνοιξε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 για νέες αιτήσεις από ολόκληρη τη χώρα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η ουσία του Προσωπικού Βοηθού είναι η ανεξάρτητη διαβίωση: «Με τον Προσωπικό Βοηθό αλλάζουμε σελίδα στην κοινωνική πολιτική. Δεν δίνουμε απλώς μια οικονομική ενίσχυση. Δίνουμε σε ένα άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα να βγει από το σπίτι του, να σπουδάσει, να εργαστεί, να μετακινηθεί, να οργανώσει ο ίδιος τη ζωή του. Μετά την επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής του, σήμερα κάνουμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμο θεσμό σε όλη τη χώρα».

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αποτυπώνονται στη μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς: το 97% των ωφελουμένων ανέφερε βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας, το 94% βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής και το 88% ενίσχυση της αίσθησης ανεξαρτησίας.

Έως τα 1.939 ευρώ η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας

Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας φτάνει έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει έως και τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς, οργανώνοντας τις ώρες υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες της καθημερινότητάς του. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και γίνεται ψηφιακά, ενώ βασική προϋπόθεση είναι ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Το εισοδηματικό όριο ξεκινά από 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, διαμορφώνεται στις 52.500 ευρώ για ένα ζευγάρι και φτάνει τις 70.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ειδικές προβλέψεις ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να λειτουργήσει και στις περιοχές όπου η διαθεσιμότητα Προσωπικών Βοηθών είναι μικρότερη. Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με έως 5.000 κατοίκους δίνεται η δυνατότητα να είναι Προσωπικός Βοηθός και συγγενικό πρόσωπο.

Παράλληλα, προβλέπονται κλιμακωτές ωριαίες αμοιβές έως 7 ευρώ για τους Προσωπικούς Βοηθούς. «Αυξήσαμε τις αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών, γιατί κατανοούμε ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο, δεν μπορείς να την κάνεις», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Περισσότεροι από 2.000 Προσωπικοί βοηθοί

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 Προσωπικοί Βοηθοί, ωστόσο δεν είναι ισόρροπα κατανεμημένοι σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον λόγο αυτό, η Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να ενταχθούν ακόμη περισσότεροι στο Μητρώο, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελουμένων σε κάθε περιοχή.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για νέους ωφελούμενους μπορούν να υποβάλλονται έως τις 27 Νοεμβρίου 2026 και η σειρά υποβολής τους δεν επηρεάζει τη μοριοδότηση ή την αξιολόγηση.

«Το στεγαστικό είναι βασικό κομμάτι του δημογραφικού»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου συνέδεσε τις στεγαστικές πολιτικές με τη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού, τονίζοντας ότι «το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο παζλ και το στεγαστικό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του».

Για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», αναφέρθηκε στην προθεσμία της 31ης Αυγούστου για τα κλειστά ακίνητα και την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 10.000 βεβαιώσεις για κλειστές κατοικίες, με στόχο τα ακίνητα αυτά να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά. Για τις κατοικίες που αφορούν ιδιοκατοίκηση, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 80.000.

Η Υπουργός υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, με ενίσχυση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για το «Σπίτι μου ΙΙ», ανέφερε ότι οι εγκρίσεις έχουν φτάσει περίπου τις 15.000, ενώ συνολικά μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» περίπου 25.000 νέοι άνθρωποι και οικογένειες έχουν αποκτήσει τη δική τους πρώτη κατοικία.

Παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι περίπου 6.500 ωφελούμενοι και 3.500 επιμελητές έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ έχουν υπογραφεί σχεδόν 2.000 συμφωνητικά, με οικογένειες να έχουν ήδη βρει επιμελητή για τη φροντίδα των παιδιών τους. Η Υπουργός απηύθυνε κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμελητών.