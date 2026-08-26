Φωτιά στα Γρεβενά: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με δύο ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου, επιχειρούν για την κατάσβεσή της, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης.

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ΦΩΤΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 28 πυροσβέστες και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
  • Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Δεσκάτης με υδροφόρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχει και ο Δήμος Δεσκάτης, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

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