Φωτιά στα Γρεβενά: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν συγκροτήσει δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχει και ο Δήμος Δεσκάτης, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.