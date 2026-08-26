Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Νεκρός από ελονοσία ένας εργαζόμενος

Ένας εργαζόμενος στον τομέα διαχείρισης αποσκευών του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης απεβίωσε από ελονοσία, ενώ πέντε συνάδελφοί του νοσηλεύονται με την τροπική αυτή ασθένεια. Η μόλυνση αποδίδεται πιθανότατα σε κουνούπια που μεταφέρθηκαν εντός αποσκευών ή φορτίου αεροσκάφους από περιοχή όπου ενδημεί η νόσος, με το περιστατικό να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνιο για τη Γερμανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έχασε τη ζωή του από ελονοσία, ενώ ακόμη πέντε συνάδελφοί του νοσηλεύονται με την ίδια τροπική ασθένεια.
  • Η μόλυνση αποδίδεται κατά πάσα πιθανότητα σε κουνούπι ή κουνούπια που μεταφέρθηκαν ως «λαθρεπιβάτες» εντός αποσκευών ή φορτίου αεροσκάφους από ενδημική περιοχή.
  • Τέτοιου είδους εγχώριες μεταδόσεις θεωρούνται σπανιότατες, με το τελευταίο περιστατικό το 2023, ενώ η διοίκηση του αεροδρομίου έλαβε άμεσα μέτρα και τοποθέτησε ειδικές παγίδες.

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Ένας εργαζόμενος στον τομέα διαχείρισης αποσκευών του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης έχασε τη ζωή του προσβληθείς από ελονοσία, ενώ ακόμη πέντε συνάδελφοί του νοσηλεύονται με την ίδια τροπική ασθένεια, σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας BILD.

Το χρονικό της μετάδοσης

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα στον τομέα διακίνησης αποσκευών. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας Fraport, Αντρέας Σοπφ, η μόλυνση αποδίδεται κατά πάσα πιθανότητα σε κουνούπι ή κουνούπια που μεταφέρθηκαν ως «λαθρεπιβάτες» εντός των αποσκευών ή του φορτίου αεροσκάφους από περιοχή όπου ενδημεί η νόσος.

Έκτακτα μέτρα και έρευνες

Η διοίκηση του αεροδρομίου προχώρησε σε άμεση ενημέρωση όλου του προσωπικού της διαχείρισης αποσκευών, συνιστώντας εγρήγορση και ακαριαία προσέλευση σε ιατρικές δομές σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων.

Παράλληλα, ο κ. Σοπφ υπογράμμισε ότι, αν και τα αεροσκάφη απολυμαίνονται και καθαρίζονται σχολαστικά μετά από κάθε προσγείωση, η πιθανότητα μεταφοράς εντόμων μέσω των εμπορευμάτων δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως. Για τον περιορισμό του κινδύνου έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες, ενώ τα έντομα που συλλαμβάνονται αποστέλλονται στο Ινστιτούτο Τροπικής Ιατρικής στην Αμβέρσα για γενετική ανάλυση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το είδος και η γεωγραφική τους προέλευση.

Εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό

Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» σημειώνει ότι στη Γερμανία η ελονοσία αφορά σχεδόν αποκλειστικά ταξιδιώτες που επιστρέφουν μολυσμένοι από το εξωτερικό. Τέτοιου είδος εγχώριες μεταδόσεις εντός αεροδρομίων θεωρούνται σπανιότατες, με το τελευταίο ανάλογο περιστατικό να έχει καταγραφεί το 2023, πάλι στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

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