Νέος Κόσμος: «Θα σε βρω μόνο σου και θα σε σκοτώσω, θα σου κάψω το μαγαζί» – Άγριος καβγάς σε συνεργείο – Μία σύλληψη

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Απρόσμενη τροπή πήρε ο άγριος καβγάς που έγινε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Νέο Κόσμο, με πρωταγωνιστές έναν 49χρονο άνδρα Αλβανικής καταγωγής και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ο οποίος είναι Αρμένιος.

Ο καβγάς, οι απειλές και οι συλλήψεις

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 49χρονος πέρασε από το συνεργείο και άρχισε να βρίζει τον 45χρονο ενώ στην συνέχεια επιχείρησε να του επιτεθεί.

Αυτό αποσοβήθηκε μετά την παρέμβαση άλλων ατόμων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο συνεργείο. Ωστόσο προτού αποχωρήσει ο 49χρονος φέρεται να απείλησε τον ιδιοκτήτη, λέγοντάς του: «Αυτό θα το πληρώσεις με αίμα».

Λίγο αργότερα, ο 49χρονος επέστρεψε στο συνεργείο κρατώντας μαχαίρι και φώναζε στον ιδιοκτήτη: «Θα σε σκοτώσω, θα σε σφάξω».

Η σύζυγος του 45χρονου και ένας εργαζόμενος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν προσωρινά τον 49χρονο. Τότε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, χτύπησε τον Αλβανό με έναν λεβιέ αυτοκινήτου.

Ο 49χρονος αποχώρησε από το σημείο δίχως να σταματά να απειλεί τον 45χρονο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να του φώναζε: «Θα σε σκοτώσω, δεν θέλω όμως να σε σκοτώσω μπροστά στη γυναίκα σου. Θα σε βρω μόνο σου, θα στο κάψω το μαγαζί».

Μετά από όλα αυτά, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που στο μεταξύ είχαν ειδοποιηθεί και αμφότεροι οι συμμετέχοντες στον καβγά συνελήφθησαν.

Ο μεν 49χρονος συνελήφθη για εξύβριση, απόπειρα σωματικής βλάβης και παράβαση περί όπλων, ενώ ο Αρμένιος για επικίνδυνη σωματική βλάβη.