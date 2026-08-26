Ιράν: Σχεδίαζε τη δολοφονία του Γιαΐρ Νετανιάχου στη Φλόριντα – Η εσπευσμένη φυγή και η επιστροφή στο Ισραήλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο 35χρονος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαΐρ, φέρεται πως βρέθηκε στο στόχαστρο σχεδίου δολοφονίας από το Ιράν, ενώ διέμενε στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό ανάγκασε τον Γιαΐρ Νετανιάχου να εγκαταλείψει εσπευσμένα τη Φλόριντα και να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Εσπευσμένη φυγή από το Μαϊάμι

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του αμερικανικού συντηρητικού μέσου Newsmax, το οποίο επικαλείται πηγή των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου, ο 35χρονος γιος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ήταν ο στόχος του ιρανικού σχεδίου δολοφονίας.

Η αποκάλυψη έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Channel 14, όπου ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη: «Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο έναν από τους γιους μου. Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει, να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου».

Αν και δεν διευκρίνισε ποιον από τους δύο γιους του αφορούσε η επίθεση ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, η πηγή που μίλησε στο Newsmax ανέφερε ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο πως το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Γιαΐρ στη Φλόριντα, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του.

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου διέμενε στο Χάλαντεϊλ Μπιτς, κοντά στο Μαϊάμι. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι Ιρανοί πράκτορες βρίσκονταν «στο πεδίο» στην περιοχή του Μαϊάμι, διεξάγοντας παρακολουθήσεις των μετακινήσεων του γιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

Στον Γιαΐρ, ο οποίος συνοδεύεται πάντα από ισραηλινή ομάδα ασφαλείας, δόθηκε εντολή να αποχωρήσει αμέσως. Η πηγή προσέθεσε ότι έφυγε χωρίς καν να μαζέψει τα πράγματά του και έκτοτε ζει στο Ισραήλ.

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι το σχέδιο δολοφονίας ήταν γνωστό σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης εδώ και μήνες, αλλά η δημοσίευσή του είχε απαγορευθεί λόγω λογοκρισίας.

Υπεράσπιση της κρατικής φρουράς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δύο γιους, τον Γιαΐρ και τον Αβνέρ. Ο Αβνέρ ζει στο Ισραήλ, ενώ ο Γιαΐρ έχει ζήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα στην περιοχή του Μαϊάμι, αποτελώντας εξέχοντα συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή και θερμό υπερασπιστή του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλυψε την απόπειρα δολοφονίας ενώ υπερασπιζόταν την εκτεταμένη κρατική προστασία που παρέχεται στην οικογένειά του.

«Γι’ αυτό αυτή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι χωρίς την κατάλληλη προστασία, όσοι στοχεύουν την οικογένειά του «θα μπορούσαν να τα καταφέρουν».

Τον Ιούλιο, το Ισραήλ επέκτεινε την προστασία από τη Σιν Μπετ για τη σύζυγο του Νετανιάχου, Σάρα, και τους γιους του Γιαΐρ και Αβνέρ. Οι γιοι αναμένεται να λαμβάνουν προστασία για πέντε χρόνια ακόμη και αν ο Νετανιάχου αποχωρήσει από την εξουσία.

Το ευρύτερο μοτίβο των ιρανικών σχεδίων εκδίκησης

Η φερόμενη επιχειρησιακή δράση στη Φλόριντα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο ιρανικών απειλών και σχεδίων δολοφονίας κατά Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, καθώς και των οικογενειών τους, σημειώνει το Newsmax.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) έχει δηλώσει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν έχουν αναλάβει επιχειρήσεις στο εξωτερικό για να εκδικηθούν τη δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2020.

Το 2024, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Ιρανό πράκτορα Φαρχάντ Σακερί, αναφέροντας ότι οι IRGC του είχαν αναθέσει την ανάπτυξη σχεδίου για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει επανειλημμένα δημόσια τον Τραμπ μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί, ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν αποκαλύψει σχέδια που στόχευαν ανώτερους αξιωματούχους της πρώτης θητείας του. Ένα από τα πιο σοβαρά αφορούσε τον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Μπόλτον.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στο μέλος των IRGC, Σαχράμ Πουρσαφί, το 2022 για απόπειρα οργάνωσης της δολοφονίας του Μπόλτον, προσφέροντας αμοιβή 300.000 δολαρίων σε εκτελεστή για να τον σκοτώσει στην Ουάσινγκτον ή στο Μέριλαντ.

Σύμφωνα με το DoJ, ο Πουρσαφί παρείχε τη διεύθυνση εργασίας του Μπόλτον και εξασφάλισε διαδικτυακές εικόνες του γραφείου του. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο ήταν πιθανότατα αντίποινα για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, αναγνωρίστηκε επίσης ως πιθανός ιρανικός στόχος.

Στο στόχαστρο ο Μπάρον Τραμπ και η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου

Η απειλή έχει επεκταθεί πλέον και στην οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την εβδομάδα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ένα πρωτοφανές βίντεο που στόχευε τον 20χρονο Μπάρον Τραμπ.

Η εκπομπή, που προβλήθηκε στο Channel 3 του Ιράν και διανεμήθηκε από ΜΜΕ που συνδέονται με τους IRGC, είχε τίτλο «Πού και πώς πρέπει να σκοτώσουμε τον Μπάρον Τραμπ;».

Ισχυρίστηκε ότι οι μετακινήσεις του παρακολουθούνταν και πρόβαλε πληροφορίες σχετικά με το πανεπιστήμιό του, τα οχήματα συνοδείας και την προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία. Στην εκπομπή αναφέρθηκε επίσης ότι είχε επικηρυχθεί με το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι είναι ενήμερη για το βίντεο και δήλωσε ότι ερευνά απειλές κατά των προσώπων που προστατεύει, αρνούμενη ωστόσο να σχολιάσει τα μέτρα ασφαλείας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως απειλητικό υλικό για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Τον περασμένο μήνα, το Ιράν ανάρτησε γιγαντοαφίσες στην Πλατεία Παλαιστίνης της Τεχεράνης με το σύνθημα «Αίμα για Αίμα», περιλαμβάνοντας εικόνες του Τραμπ, της Μελάνια, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, της Ιβάνκα, του Έρικ, της Τίφανι και του Μπάρον Τραμπ.

Συναγερμός στην Άγκυρα

Στις 8 Ιουλίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν πληροφορίες που προειδοποιούσαν για ιρανική απειλή κατά του αεροσκάφους του.

Το CBS News μετέδωσε στη συνέχεια ότι οι αμερικανικές και τουρκικές μυστικές υπηρεσίες είχαν εντοπίσει αυτό που οι αξιωματούχοι θεωρούσαν «αξιόπιστο σχέδιο» εκτόξευσης πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους που μετέφερε τον Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Άγκυρα.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απειλή.

Ο Τραμπ αναμενόταν αρχικά να ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος. Αντ’ αυτού, οι αξιωματούχοι ασφαλείας απομάκρυναν μυστικά τον Τραμπ από το αεροπλάνο, μέσω ενός οχήματος catering, και τον μετέφεραν σε κοντινό αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό συνέβη στο φόντο των δημόσιων παραδοχών του Τραμπ ότι η Τεχεράνη τον θεωρούσε κύριο στόχο δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε για το Ιράν: «Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ — εμένα», προσθέτοντας ότι βρισκόταν στις ιρανικές λίστες στόχων.