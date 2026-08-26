Τόμπσον για Αντετοκούνμπο: «Ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών – Έχει την ίδια επίδραση στο παιχνίδι με τον Κάρι»

Ο Κλέι Τόμπσον μετακόμισε στους Μαϊάμι Χιτ για να διεκδικήσει το πέμπτο του δαχτυλίδι, μακριά πλέον από τον Στέφεν Κάρι. Στη νέα του ομάδα, ο έμπειρος σουτέρ θα αγωνιστεί μαζί με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο, παρομοιάζοντας τον Αντετοκούνμπο με τον ηγέτη των Γουόριορς και χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών».

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Αθλητισμός

Κλέι Τόμσον Μαΐαμι Χιτ
Πηγή: NBA.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετακομίζοντας στους Μαϊάμι Χιτ, ο Κλέι Τόμπσον θα σμίξει με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο, βάζοντας πλώρη για το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του.
  • Ο Τόμπσον παρομοίασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Στέφεν Κάρι, δηλώνοντας ότι «έχουν και οι δύο παρόμοια επίδραση στο παιχνίδι».
  • Χαρακτήρισε τον Αντετοκούνμπο ως «έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών», τονίζοντας πως είναι ο τρίτος MVP με τον οποίο θα αγωνιστεί.

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Μετακομίζοντας στους Μαϊάμι Χιτ, ο Κλέι Τόμπσον βάζει πλώρη για την κατάκτηση του πέμπτου δαχτυλιδιού της καριέρας του, αυτή τη φορά μακριά από τον επί χρόνια συμπαραστάτη του, Στέφεν Κάρι.

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Στη νέα του ομάδα, ο έμπειρος σουτέρ θα σμίξει με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο, σπεύδοντας μάλιστα να παρομοιάσει έναν εκ των νέων του συμπαικτών με τον ηγέτη των Γουόριορς.

Η σύγκριση και η ατάκα για τους MVP

Η μεγαλύτερη μεταγραφή του Μαϊάμι αυτή τη σεζόν ήταν αναμφίβολα ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ήδη στην κατοχή του ένα πρωτάθλημα και δύο βραβεία Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP).

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Ο Τόμπσον βλέπει μια ομοιότητα στον τρόπο με τον οποίο οι δυο τους επηρεάζουν το παιχνίδι, δηλώνοντας με υπερηφάνεια ότι ο Αντετοκούνμπο θα είναι ο τρίτος MVP με τον οποίο θα αγωνιστεί, κάτι που όπως ισχυρίζεται είναι «σπάνιο».

«Είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών»

«Έχουν και οι δύο παρόμοια επίδραση στο παιχνίδι», δήλωσε ο Τόμπσον την Τρίτη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίασή του από το Μαϊάμι.

«Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ο τρίτος MVP με τον οποίο θα έχω την ευκαιρία να παίξω, κάτι που είναι πραγματικά σπουδαίο. Το σκοράρισμά του μέσα στη ρακέτα είναι από τα καλύτερα όλων των εποχών, ενώ το τζαμπ σουτ του έχει βελτιωθεί θεαματικά. Δεν μπορείς πλέον να του δώσεις χώρο όπως παλιά. Θα σε τιμωρήσει, είναι ένα απίστευτο ταλέντο με τεράστια θέληση για τη νίκη».

 

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Δίψα για νέους τίτλους

«Και λατρεύω να βρίσκομαι γύρω από τέτοιους παίκτες, που τα δίνουν όλα στο παρκέ και νοιάζονται πραγματικά για το άθλημα· αυτό είναι που με προσελκύει κι εμένα. Γι’ αυτό δεν παίρνω ελαφρά τη καρδία τον ρόλο που έχω», συνέχισε ο Τόμπσον.

«Δεν είμαι απλώς χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, αλλά ενθουσιασμένος που έχω έναν καθορισμένο ρόλο σε αυτή την ομάδα, ώστε να βοηθήσω τα παιδιά με την εμπειρία μου και να οδηγήσω την ομάδα μέσα από τα σκαμπανεβάσματα της σεζόν, γιατί ποτέ δεν είναι εύκολο όταν κυνηγάς αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε».

Ο Τόμπσον συνέχισε να μιλά για την προοπτική να αγωνιστεί μαζί με τον Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον πρώην αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς ως «έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών».

Ο 36χρονος σταρ υπογράμμισε όχι μόνο την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους, αλλά και τη βοήθεια προς την υπόλοιπη ομάδα μέσα από την εμπειρία τους στην κατάκτηση της κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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