Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έβγαλε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

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Η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανέδειξε σημαντικές αναμετρήσεις, με το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής.

Η διοργάνωση αρχίζει το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα, σε επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 4η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης. Η League Phase ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου, όταν όλοι οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας AKTOR κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, λόγω ενδεχόμενης αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της ομάδας της Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

– Νίκη Βόλου Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Βόλος – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

– Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

– Πανσερραϊκός Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βόλος

– Βόλος ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

Άρης – Μαρκό

– Μαρκό Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

– ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

– ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

– Λεβαδειακός Άρης – Πανσερραϊκός

– Πανσερραϊκός Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

– ΟΦΗ – Βόλος

*Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Οι ημερομηνίες της νοκ άουτ φάσης

Playoffs – ομάδες από την 5η έως τη 12η θέση:

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά:

12-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά:

Α’ αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου

Β’ αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου

Τελικός: