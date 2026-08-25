Κύπελλο Ελλάδας: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έβγαλε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανέδειξε σημαντικά παιχνίδια, με το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της 5ης αγωνιστικής να ξεχωρίζει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - Άρης και ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, ενώ εκκρεμεί η απόφαση της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα AKTOR κατά του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

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Ελ Κααμπί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανέδειξε σημαντικές αναμετρήσεις, με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και την επανάληψη του περσινού τελικού ΠΑΟΚ – ΟΦΗ να ξεχωρίζουν.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 4η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης. Η League Phase ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου.
  • Οι ημερομηνίες της νοκ άουτ φάσης έχουν οριστεί, με τον τελικό να διεξάγεται στις 22 Μαΐου. Εκκρεμεί, τέλος, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα AKTOR.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανέδειξε σημαντικές αναμετρήσεις, με το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής.

Η διοργάνωση αρχίζει το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα, σε επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 4η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης. Η League Phase ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου, όταν όλοι οι αγώνες της 5ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας AKTOR κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό, λόγω ενδεχόμενης αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της ομάδας της Βοιωτίας.

Το πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1η αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

  • ΑΕΛ – Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου
  • Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
  • Βόλος – Καλαμάτα
  • ΠΑΟΚΟΦΗ
  • Μαρκό – Κηφισιά
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

  • ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
  • Λεβαδειακός – Άρης
  • Ολυμπιακός – Βόλος
  • ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

  • Άρης – Μαρκό
  • Καλαμάτα – ΑΕΛ
  • Κηφισιά – Παναθηναϊκός
  • Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
  • Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

  • Λεβαδειακός – Κηφισιά
  • ΠαναθηναϊκόςΆρης
  • ΠΑΟΚΑΕΚ
  • ΑΕΛ – ΟΦΗ
  • Βόλος – Ατρόμητος
  • Μαρκό – Ολυμπιακός
  • Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
  • Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου

  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός
  • Άρης – Πανσερραϊκός
  • Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
  • Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
  • Κηφισιά – ΑΕΛ
  • Νίκη Βόλου – Μαρκό
  • ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός
  • ΟΦΗ – Βόλος

*Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Οι ημερομηνίες της νοκ άουτ φάσης

Playoffs – ομάδες από την 5η έως τη 12η θέση:

  • 22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά:

  • 12-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά:

  • Α’ αγώνες: 2-4 Φεβρουαρίου
  • Β’ αγώνες: 9-11 Φεβρουαρίου

Τελικός:

  • 22 Μαΐου
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