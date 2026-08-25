Καναδάς: Απαντά στον Τραμπ με αντίμετρα – Ανακοίνωσε δασμούς έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου

Ο Καναδάς απαντά στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλοντας δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα, ενώ παράλληλα ανακοινώνει οικονομική βοήθεια 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για πληττόμενους κλάδους. Αυτά τα αντίμετρα έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου και μετά την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

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ΚΑΝΑΔΑΣ - ΣΗΜΑΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PEXELS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PEXELS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Καναδάς απάντησε στην επιθετική πολιτική Τραμπ με την επιβολή δασμών από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα, μέτρο που τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου.
  • Ο υπουργός Οικονομικών Φρανσουά – Φιλίπ Σαμπάν δήλωσε ότι «ο Καναδάς είναι ενωμένος στην απάντησή του» και ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων σε πληττόμενους κλάδους.
  • Τα αντίμετρα στοχεύουν αμερικανικά προϊόντα όπως χάλυβα, γαλακτοκομικά και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς ο εμπορικός πόλεμος κλιμακώνεται μετά την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών.

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Στην επιβολή δασμών από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα απαντά ο Καναδάς στην επιθετική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

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Συγκεκριμένα, ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς είναι ενωμένος στην απάντησή του στην άνευ προηγουμένου πρόκληση που θέτει ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Φρανσουά – Φιλίπ Σαμπάν. «Αυτή είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση που επιβλήθηκε στον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια σε κλάδους που έχουν πληγεί σοβαρά από αυτόν τον εμπορικό πόλεμο με την αποδέσμευση 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (4,6 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας.

Αυτά τα μέτρα αντιποίνων, που είχε ανακοινώσει σε γενικές γραμμές το Σάββατο ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, θα έχουν στόχο τον αμερικανικό χάλυβα, τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και γεωργικό εξοπλισμό, τη χαρτοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές.

Να σημειωθεί ότι η απάντηση του Κανάδα έρχεται καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να αποφύγει «μια κακή συμφωνία» όπως τη χαρακτήρισε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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