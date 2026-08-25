Άντριου Τέιτ: Νοίκιαζε supercars για να φαίνεται «πάμπλουτος» στα social media – Όσα αποκάλυψαν οι δικηγόροι του

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Ο Άντριου Τέιτ νοίκιαζε πανάκριβα supercars και παρουσίαζε μια εικόνα αμύθητου πλούτου στα social media, προκειμένου να προσελκύει περισσότερες προβολές, «likes» και τελικά έσοδα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι οι δικηγόροι του.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του αμφιλεγόμενου influencer και του αδελφού του, Τρίσταν Τέιτ, αναφέρουν σε δικαστικά έγγραφα ότι οι δύο άνδρες παρουσιάζουν σκόπιμα τους εαυτούς τους ως πολύ πλουσιότερους από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Η συγκεκριμένη εικόνα, υποστηρίζουν, αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου τους, το οποίο βασίζεται στην προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαδικτυακής προσοχής.

«Παίζουν έναν ρόλο»

«Ο Άντριου και ο Τρίσταν είναι προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο εξαρτάται από την προσοχή στο διαδίκτυο», αναφέρουν οι δικηγόροι τους.

«Ο εξωφρενικός χαρακτήρας των αναρτήσεών τους και όσων δημοσιεύονται για αυτούς είναι ακριβώς το ζητούμενο. Όσο πιο υπερβολική και εξωφρενική είναι μια ανάρτηση, τόσο πιθανότερο είναι να δημιουργήσει προβολές και likes, τα οποία με τη σειρά τους αποφέρουν εισόδημα. Με λίγα λόγια, παίζουν έναν ρόλο».

Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν ενώ η βρετανική αστυνομία έχει ζητήσει την έκδοση των δύο αδελφών από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα, τα οποία εκείνοι αρνούνται.

Η θαλαμηγός δεν ήταν δική τους, οι Bugatti και Aston Martin ήταν νοικιασμένες

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι οι φωτογραφίες με πολυτελείς θαλαμηγούς, supercars και πανάκριβα ρολόγια που έχουν αναρτήσει οι αδελφοί Τέιτ δεν θα πρέπει να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικής περιουσίας τους.

«Ένα διαφημιστικό βίντεο που γυρίστηκε πάνω σε μια θαλαμηγό δεν αποτελεί απόδειξη ιδιοκτησίας της θαλαμηγού», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η «superyacht» που εμφανίστηκε στο περιεχόμενό τους δεν ανήκε στους Τέιτ. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζουν, οι δύο άνδρες πληρώθηκαν για να την προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των πολυτελών αυτοκινήτων που εμφανίζονταν στα βίντεο του Τρίσταν Τέιτ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μία Aston Martin αξίας 2,1 εκατ. δολαρίων και μία Bugatti αξίας 5 εκατ. δολαρίων ήταν νοικιασμένες.

Οι δικηγόροι σημειώνουν επίσης ότι οι αδελφοί Τέιτ δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις μέσω των οποίων «διδάσκουν» σε άνδρες πώς να κερδίζουν χρήματα.

«Είναι προς το συμφέρον τους να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους στα social media ως πάμπλουτους», αναφέρεται στα έγγραφα.

Οι νέες κατηγορίες σε βάρος των αδελφών Τέιτ

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, οι οποίοι έχουν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική, συνελήφθησαν από τις αμερικανικές Αρχές στο Μαϊάμι τον Ιούλιο, μετά την απαγγελία νέων κατηγοριών σε βάρος τους.

Μετά τη σύλληψή τους στις 18 Ιουλίου, η βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS) ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών.

Ο 39χρονος Άντριου Τέιτ κατηγορήθηκε για επτά επιπλέον βιασμούς, τρεις περιπτώσεις οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τρεις περιπτώσεις επίθεσης που προκάλεσε σωματική βλάβη και ακόμη 19 αδικήματα σχετικά με άσεμνες εικόνες παιδιών και ακραίο πορνογραφικό υλικό.

Ο 38χρονος Τρίσταν Τέιτ κατηγορήθηκε για μία σεξουαλική επίθεση, δύο βιασμούς και τρεις περιπτώσεις οργάνωσης ή διευκόλυνσης εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την CPS, οι 38 πρόσθετες κατηγορίες, πέραν των 21 που είχαν ήδη απαγγελθεί, αφορούν φερόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2017.

Αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες και στη Ρουμανία

Οι δύο αδελφοί βρίσκονται παράλληλα αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες στη Ρουμανία. Επρόκειτο να εκδοθούν στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκεί, καθώς η αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ είχε εξασφαλίσει ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους το 2024.

Οι αδελφοί Τέιτ έχουν επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο Άντριου Τέιτ έχει δηλώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του είναι «πολύ αθώοι άνθρωποι».