Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Ιστορικό χρυσό μετάλλιο στη ξιφασκία από την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου «έγραψε Ιστορία» στους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική ξιφασκία στα χρονικά αυτής της σημαντικής διοργάνωσης.

Στον τελικό του ξίφους ασκήσεως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 15-13 της Αιγύπτιας, Αμρ Χόσνι Σάρα και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ενώ στην πορεία της προς την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, νίκησε διαδοχικά την Σλοβένα, Ντόρια Μπλάζιτς με 15-13 (φάση των 16), την Ιταλίδα, Φραντσζέσκα Παλούμπο με 15-8 (στον προημιτελικό).

Η Κοντοχριστοπούλου ήταν εντυπωσιακή στον ημιτελικό, απέναντι στην Ισπανίδα, Αριάντνα Τούκερ, καθώς πήρε από την αρχή το προβάδισμα και με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, έφθασε στο 15-11, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για τον τελικό του αγωνίσματος.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος, μπήκε αποφασισμένη να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και δεν άφησε περιθώρια ουσιαστικής αντίδρασης στην Σάρα, πανηγυρίζοντας αυτήν την ιστορική επιτυχία, μαζί με την προπονήτρια και μητέρα της, Έλλη Τσολακίδου, τον αδελφό της Νίκο Κοντοχριστόπουλο και όλη την εθνική ομάδα ξιφασκίας.

Δείτε την απονομή του χρυσού μεταλλίου: