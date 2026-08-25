Τραμπ: Θέλει να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» – Νέα επίθεση στον Καναδά

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Σε μια νέα επίδειξη επιθετικής ρητορικής κατά του Καναδά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε δημόσια τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο, μιας από τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε μια προκλητική τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, βάζοντας στο στόχαστρο τη λίμνη Οντάριο.

«Οι ΗΠΑ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε “Λίμνη Αμερική”, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε να συνεργαστούμε πλέον σε μεγάλο βαθμό με το Οντάριο», έγραψε.

Μια τέτοια αλλαγή, αν πραγματοποιηθεί, θυμίζει τη μονομερή πρωτοβουλία που ανέλαβε πέρυσι ο Ρεπουμπλικανός, με προεδρικό διάταγμα, για να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

Τα χαρακτηριστικά της λίμνης Οντάριο

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μικρότερη από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής σε έκταση, η λίμνη Οντάριο διακρίνεται για το μεγάλο της βάθος, τον πυκνό πληθυσμό που φιλοξενεί στις όχθες της και τη στρατηγική της σημασία ως η μοναδική έξοδος ολόκληρου του συστήματος των Μεγάλων Λιμνών προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Συνορεύει στα βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά με την καναδική επαρχία του Οντάριο και στα νότια και ανατολικά με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Το Οντάριο είναι η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά και αποτελεί το κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας.

Τα διεθνή σύνορα διασχίζουν τη μέση της λίμνης. Παράλληλα, είναι η μόνη από τις Μεγάλες Λίμνες που δεν συνορεύει με την πολιτεία του Μίσιγκαν.

Η επιφάνειά της καλύπτει περίπου 19.011 τ.χλμ., το μήκος της φτάνει τα 311 χλμ. και το μέγιστο πλάτος της τα 85 χιλιόμετρα.

Υπολογίζεται ότι 8 έως 9 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης. Ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις που περιλαμβάνει είναι το Τορόντο, το Χάμιλτον, η Μισισάουγκα και η Οσάουα στο Οντάριο του Καναδά, καθώς και το Ρότσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Η λίμνη αποτελεί κομβικό τμήμα της θαλάσσιας οδού του Αγίου Λαυρεντίου, επιτρέποντας σε πλοία να φτάσουν σε εσωτερικά λιμάνια.

Συνδέεται με άλλες υδάτινες οδούς μέσω της διώρυγας Γουέλαντ —η οποία παρακάμπτει τους καταρράκτες του Νιαγάρα— και της υδάτινης οδού Τρεντ-Σέβερν στο Οντάριο.

Η ονομασία «Οντάριο» προέρχεται από τη λέξη «Ontarí:io», της γλώσσας των αυτόχθονων Χούρον/Γουέντατ, που μεταφράζεται ως «μεγάλη λίμνη» ή «όμορφο νερό». Η καναδική επαρχία ονομάστηκε έτσι από τη λίμνη.

Υπολογίζεται ότι στον πυθμένα της λίμνης βρίσκονται περισσότερα από 550 ναυάγια. Το 2024, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τα νοτιοανατολικά ύδατά της ως Εθνικό Θαλάσσιο Καταφύγιο της Λίμνης Οντάριο, για την προστασία αυτών των ιστορικών σημείων.