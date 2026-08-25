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Η ιστορία της μαγευτικής παραλίας στη Ρόδο που λάτρεψε ο Άντονι Κουίν και που «κατελήφθη» παράνομα με ομπρελοξαπλώστρες από επιχείρηση εστίασης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ημερολόγιο έγραφε 1960 όταν οι διάσημοι Χολιγουντιανοί αστέρες της εποχής Άντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Ντέιβιντ Νίβεν, Στάνλεϊ Μπέικερ και η εμβληματική Ελληνίδα Ειρήνη Παπά έκαναν «απόβαση» στη Ρόδο για τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Μια πολεμική περιπέτεια αμερικανοβρετανικής παραγωγής βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλιστερ ΜακΛίν με σημείο αναφοράς τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Για τα γυρίσματα επιλέγεται η παραλία Βαγιές, ένας μαγευτικός βραχώδης κολπίσκος 250 μέτρων με καταπράσινα κρυστάλλινα νερά. Ο γραφικός όρμος βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Ρόδου, κοντά στο Φαληράκι και το Λαδικό.

Ο «κεραυνοβόλος έρωτας» του Άντονι Κουίν για την παραλία

Ο Άντονι Κουίν ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα το σημείο που βρίσκεται η παραλία.

Μετά τα γυρίσματα, ο σταρ έρχεται και ξανάρχεται στον μικρό όρμο και σταδιακά επικράτησε η ονομασία «Άντονι Κουίν».

Η συμφωνία με την κυβέρνηση Καραμανλή

Σύμφωνα με δημοσιευμένες ιστορικές αναφορές, ο Χολιγουντιανός ηθοποιός ήρθε σε επαφή με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκειμένου να συζητήσει την αγορά της έκτασης.

Ο Κουίν φέρεται να προσέφερε το ποσό των 64.000 δραχμών, με τις σχετικές αναφορές να κάνουν λόγο για συμφωνία παραχώρησης της έκτασης.

Ο ηθοποιός φέρεται να είχε σχέδια για την αξιοποίηση της περιοχής, επιθυμώντας να δημιουργήσει εκεί έναν χώρο που θα διατηρούσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου. Ωστόσο, η υπόθεση δεν εξελίχθηκε όπως ο ίδιος ανέμενε.

Στη συνέχεια προέκυψαν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της παραχώρησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η έκταση παρέμεινε τελικά στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και ο Κουίν δεν κατάφερε να αποκτήσει την παραλία.

Η διαμάχη με το ελληνικό Δημόσιο

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια μακρά διαμάχη, η οποία φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ηθοποιού.

Ο Άντονι Κουίν, παρά τη διεθνή του φήμη και τη σύνδεσή του με την Ελλάδα μέσα από τον κινηματογράφο, δεν μπόρεσε να κατοχυρώσει την έκταση που είχε επιθυμήσει.

Μάλιστα, σε δημοσιεύματα που αναφέρονται στην υπόθεση, του αποδίδεται η χαρακτηριστική φράση: «Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά όχι τους πολιτικούς της», αποτυπώνοντας την απογοήτευσή του από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Από τις «Βάγιες» στην «Άντονι Κουίν»

Μπορεί ο ηθοποιός να μην κατάφερε να αποκτήσει την έκταση, το όνομά του όμως συνδέθηκε για πάντα με τον όρμο.

Μετά τα γυρίσματα των «Κανόνων του Ναβαρόνε», η περιοχή άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή ως «Άντονι Κουίν».

Το όνομα επικράτησε και παρέμεινε μέχρι σήμερα, μετατρέποντας τον μικρό όρμο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ρόδου.

Ο Άντονι Κουίν έφυγε από τη ζωή το 2001, όμως το όνομά του παραμένει ζωντανό στη Ρόδο.