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Μενίδι: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιό της – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Μια 26χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από σκύλο στο Μενίδι το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της και τον θάνατο του κατοικίδιού της. Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του επιτιθέμενου σκύλου συνελήφθη και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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Άγριος σκύλος
Πηγή:Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση από σκύλο δέχθηκε μια 26χρονη στο Μενίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η ίδια και το κατοικίδιό της να πεθάνει.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν σκύλος που ήταν αρχικά μέσα σε αυλή ξέφυγε και επιτέθηκε στην 26χρονη και τον σκύλο της, ενώ έκαναν βόλτα στην οδό Αμαρρυλίδος.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος, ιδιοκτήτης του σκύλου, και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9.00 το πρωί, όταν η γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρρυλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο, που ήταν αρχικά μέσα στην αυλή αλλά ξέφυγε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο μικρό ζώο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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