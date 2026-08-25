Μενίδι: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιό της – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

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Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9.00 το πρωί, όταν η γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρρυλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο, που ήταν αρχικά μέσα στην αυλή αλλά ξέφυγε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο μικρό ζώο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιό της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.