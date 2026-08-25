«Σνομπ και αγενής»: Οι οικιακές βοηθοί στο Μοντεσίτο αρνούνταν να δουλέψουν για τη Μέγκαν – Ανακουφισμένοι οι γείτονες με την επιστροφή στη Βρετανία

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Οι φήμες για τη συμπεριφορά της Μέγκαν Μαρκλ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια ξαναέρχονται στο φως, καθώς η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της ίδιας να επιστρέψουν στη Βρετανία, συνοδεύεται από νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις τους με το προσωπικό και τους γείτονες.

Δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού

Η Μέγκαν Μαρκλ αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην στελέχωση της έπαυλής της στο Μοντεσίτο με οικιακούς βοηθούς, πριν από την απόφαση της οικογένειας να μετακομίσει ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είχε πρόβλημα να προσλάβει οικιακές βοηθούς, επειδή πολλές από τις καθαρίστριες στο Μοντεσίτο δεν ήθελαν να εργαστούν για αυτούς», ισχυρίστηκε αποκλειστικά μια πηγή στο Page Six.

«Η Μέγκαν έπαιρνε η ίδια συνέντευξη από τα άτομα και μπορούσε να φανεί πραγματικά σνομπ και αγενής», υποστήριξε το πρόσωπο από το περιβάλλον τους.

«Ορισμένοι προσβλήθηκαν τόσο πολύ από τον τρόπο που τους μιλούσε, που η φήμη άρχισε να κυκλοφορεί».

Η πηγή ανέφερε ότι, η φημολογούμενη φήμη της Δούκισσας του Σάσεξ μεταξύ των ντόπιων οικιακών βοηθών, κατέληξε να γίνει κάτι σαν εσωτερικό αστείο στην πολυτελή περιοχή της Καλιφόρνια.

«Έφτασε στο σημείο όπου ο κόσμος αστειευόταν, ότι όλες οι καθαρίστριες στο Μοντεσίτο τους μισούσαν», συμπλήρωσε η πηγή.

Εκπρόσωποι του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα του Page Six για σχολιασμό.

Κύμα αποχωρήσεων

Τον Ιούνιο του 2025, τέσσερα στελέχη αποχώρησαν από την ομάδα της Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, όπως επιβεβαίωσε τότε το Page Six.

Ο Κάιλ Μπουλία, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ζευγαριού με έδρα το Λος Άντζελες, και ο Τσάρλι Γκίπσον, εκπρόσωπος Τύπου στη Βρετανία, αποχώρησαν αθόρυβα από τις θέσεις τους αφού το ζευγάρι πρόσλαβε νέους συμβούλους.

Πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο μέλη της ιδιωτικής τους ομάδας αποχώρησαν ομοίως από τους ρόλους τους εκείνες τις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Μαρκλ ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας στη Βρετανία, είχε κατηγορηθεί για εργασιακό εκφοβισμό από βοηθούς του παλατιού, γεγονός που οδήγησε το Μπάκιγχαμ στη διενέργεια έρευνας.

Τα ευρήματα δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ και η Μαρκλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Η ανακούφιση των γειτόνων στο Μοντεσίτο

Η 45χρονη Μαρκλ και ο 41χρονος σύζυγός της, Χάρι, αποκαλούν σπίτι τους την πολυτελή κοινότητα της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα από το 2020, μετά την αποχώρησή τους από τα ανώτερα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια – το λεγόμενο «Megxit».

Αρκετοί γείτονες ανυπομονούν για λίγη… περισσότερη ησυχία και ηρεμία εν μέσω των ειδήσεων ότι οι Σάσεξ επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όταν ακούσαμε για πρώτη φορά ότι ο Χάρι και η Μέγκαν μετακόμιζαν στο Μοντεσίτο, υπήρχαν σίγουρα κάποιες ανησυχίες», δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six ένας ντόπιος κάτοικος.

«Υπήρχε ήδη αρνητική δημοσιότητα και προσοχή γύρω από αυτούς και τη βασιλική οικογένεια, και νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχούσε για το τι είδος προβολής θα μπορούσε να φέρει αυτό σε μια τόσο ήσυχη κοινότητα».

Η πηγή σημείωσε ότι τώρα που ο Χάρι και η Μέγκαν μετακομίζουν ξανά στη Βρετανία, «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι».

«Το Μοντεσίτο είναι ένα πολύ ιδιωτικό, ειρηνικό μέρος και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι εδώ θα χαρούν να δουν τα πράγματα να επιστρέφουν σε πιο ήσυχους ρυθμούς», συνέχισε η ίδια πηγή.

Τόνισε ωστόσο ότι μιλάει μόνο για τον εαυτό της και για άλλους κατοίκους με τους οποίους έχει συνομιλήσει, και όχι για ολόκληρη την κοινότητα του Μοντεσίτο.

Αν και το Μοντεσίτο φιλοξενεί πολλούς άλλους επώνυμους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένης της Όπρα Γουίνφρεϊ και του Ρομπ Λόου, η πηγή ανέφερε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν έφεραν ένα ασυνήθιστο επίπεδο δημοσιογραφικής προσοχής στην κατά τα άλλα ήσυχη κοινότητα.