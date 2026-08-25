Δυτική Όχθη: Βίντεο με ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή να καταστρέφει παλαιστινιακό μνημείο – Τον περιφρορούσαν οι IDF

Ένα νέο, καταδικαστέο περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη, όπου ο ακροδεξιός Ισραηλινός βουλευτής Τσβι Σούκοτ, συνοδευόμενος από ομάδες πολιτών και υπό την άμεση περιφρούρηση στρατιωτικών δυνάμεων, προχώρησε στην καταστροφή παλαιστινιακού μνημείου στο χωριό Μαδάμα.

Το βίντεο και η παρουσία των IDF

Βιντεοληπτικό υλικό από το παλαιστινιακό χωριό Μαδάμα, δείχνει τον Τσβι Σούκοτ και αρκετά ακόμη άτομα, να συντρίβουν ένα παλαιστινιακό μνημείο, ενώ βρίσκονται υπό την συνοδεία και την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Το βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, απεικονίζει έναν στρατιώτη να στέκεται ακριβώς δίπλα στο μέλος του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός» και τους υπόλοιπους Ισραηλινούς κατά τη διάρκεια της καταστροφής του «Μνημείου των Μαρτύρων» του χωριού.

Παράλληλα, άλλοι στρατιώτες διακρίνονται σε μικρή απόσταση, δίπλα σε ένα στρατιωτικό όχημα.

Ο ακροδεξιός βουλευτής επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Haaretz τη συμμετοχή του στην ενέργεια αυτή, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό.



Ο ίδιος δήλωσε ότι το μνημείο τιμούσε τη μνήμη ενόπλων που είχαν σκοτώσει δεκάδες Ισραηλινούς και, συνεπώς, «δεν έπρεπε να παραμείνει όρθιο».

عضو كنيست الاحتلال تسبي سوكوت يقتحم بحماية جيش الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس ويحطم صرح الشهداء pic.twitter.com/2CblqYtLau — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2026

Η έγκριση της περιοδείας

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet, οι IDF είχαν εγκρίνει μια «περιοδεία» στο χωριό για τον Σούκοτ υπό στρατιωτική φρουρά, αλλά δεν γνώριζαν την πρόθεσή του να καταστρέψει το μνημείο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες διέκοψαν την περιοδεία μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, παρά το γεγονός ότι στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζονται στρατιώτες να παρακολουθούν αμέτοχοι την καταστροφή του μνημείου.

Watch | Far-right Israeli Knesset member Zvi Sukkot vandalizes the Martyrs Memorial after raiding the village of Madama, south of Nablus in the occupied West Bank, under army cover. pic.twitter.com/wSh6ggEAqt — Quds News Network (@QudsNen) August 25, 2026



Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι ο Σούκοτ και το προσωπικό του έδρασαν «με δόλο και χειραγώγηση», χωρίς άδεια και κατά παράβαση του εγκεκριμένου σχεδίου, θέτοντας αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τα στρατεύματα.

Ο στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειές τους ως σοβαρή κατάχρηση της προστασίας που παρέχουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Israel Hayom, το μνημείο στη Μαδάμα ανεγέρθηκε προς τιμήν ενός στελέχους τρομοκρατικής οργάνωσης που ενεπλάκη σε τρομοκρατική επίθεση το 2003, κατά την οποία δολοφονήθηκαν τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 20.

Right-wing MK Zvi Sukkot participated in the destruction of a monument in the Palestinian village of Madama near Nablus. Sukkot and others were filmed being secured by the IDF and Border Police. Sukkot says the monument commemorates terrorists who killed Israelis. pic.twitter.com/tTdAVKVMbu — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) August 25, 2026



«Πριν από λίγες ημέρες, απαίτησα από τον στρατό να ενεργήσει για την απομάκρυνση των μνημείων που τιμούν τη μνήμη τρομοκρατών στα χωριά Μαδάμα και Μπουρίν, αλλά δυστυχώς παρέμειναν στη θέση τους. Ως εκ τούτου, ήρθα ο ίδιος και ανέλαβα δράση για την απομάκρυνσή τους», δήλωσε ο Σούκοτ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κάθε μέρος όπου υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα που υποκινεί την τρομοκρατία πρέπει να καθαιρείται. Κάθε παιδί που περνάει από εδώ, που μεγαλώνει σε αυτό το χωριό και βλέπει αυτό το μνημείο, θα θέλει να γίνει “μάρτυρας” όταν μεγαλώσει».

Η προαναγγελία του βανδαλισμού

Σύμφωνα με τη Haaretz, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Σούκοτ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο ισχυριζόμενος ότι στο συγκεκριμένο χωριό είχε πραγματοποιηθεί «τελετή διανομής γρανιτών σε όλα τα παιδιά του χωριού», μπροστά από ένα μνημείο που τιμούσε ενόπλους που είχαν σκοτώσει δεκάδες Εβραίους.

Ο ακροδεξιός βουλευτής είχε καλέσει τότε τον στρατό να καταστρέψει το συγκεκριμένο μνημείο καθώς και άλλα παρόμοια. «Είναι ώρα να συντρίψουμε αυτά τα μνημεία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι IDF επεσήμαναν ότι κατεδαφίζουν τακτικά μνημεία και σύμβολα υποκίνησης βίας στη Δυτική Όχθη και σχεδιάζει να πράξει το ίδιο σύντομα, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της μάχης κατά της τρομοκρατίας και της υποκίνησης σε αυτήν.

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Σε δήλωσή του, ο ηγέτης του κόμματος «Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν, τόνισε ότι ο Σούκοτ θα έπρεπε να βρίσκεται «πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και όχι στην Κνεσέτ».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ίδιου κόμματος, Γκιλάντ Καρίβ, επέκρινε την εμπλοκή του ισραηλινού στρατού στο επεισόδιο, σημειώνοντας ότι ο στρατός αρνείται να συντονίσει επισκέψεις στη Δυτική Όχθη για Αριστερούς βουλευτές.

«Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των IDF προειδοποίησε πως το μόνο που χρειάζεται είναι ένα σπίρτο για να τυλιχθεί η Δυτική Όχθη στις φλόγες. Ο Τσβι Σούκοτ ορμάει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο με ιδιαίτερη απόλαυση», πρόσθεσε.