Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τις πυρκαγιές – Εξετάζεται ο ρόλος του δικτύου ηλεκτροδότησης

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Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνουν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στόχος της εισαγγελικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προβλήματα ή βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέονται με την εκδήλωση των πυρκαγιών και, σε περίπτωση που προκύψουν σχετικά στοιχεία, εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε από δημοσιεύματα και καταγγελίες που έθεσαν υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης να συνέβαλαν στην πρόκληση πυρκαγιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Οι καταθέσεις και τα τεχνικά στοιχεία

Η παραγγελία για την προκαταρκτική εξέταση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία θα αναλάβει τη διερεύνηση των περιστατικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν αρμόδιοι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στελέχη του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία από τα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές. Οι Αρχές θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει πραγματική αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε ενδεχόμενες αστοχίες του δικτύου και την έναρξη των πυρκαγιών.

Έρευνα σε αρχικό στάδιο

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί ευθύνη σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή φορέα.

Το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, καθώς και τα αποτελέσματα των καταθέσεων και της τεχνικής διερεύνησης, αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.