Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο Βρετανός για την κλοπή των 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο – «Με απείλησαν με σούβλα στον λαιμό» είπε στην ανακρίτρια

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 63χρονος Βρετανός, που κατηγορείται ότι οργάνωσε την κλοπή χρηματοκιβωτίου, με περίπου 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες από σπίτι ομοεθνούς του, στο Φαληράκι της Ρόδου.

Μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ρόδου, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του. Ο 63χρονος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή από κοινού και εγκληματική οργάνωση.

Υποστηρίζει ότι απειλήθηκε

Στην απολογία του, αρνήθηκε ότι συμμετείχε οικειοθελώς στην κλοπή. Υποστήριξε ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ηλικίας 61 και 36 ετών, τον απείλησαν με σούβλα στον λαιμό και απείλησαν και την κόρη του.

Όπως είπε, υπό τον φόβο των απειλών δέχθηκε να τους μεταφέρει με το όχημά του στην περιοχή της οικίας του θύματος. Υποστήριξε επίσης ότι η παρουσία του στο ίδιο εστιατόριο με το θύμα το βράδυ της κλοπής δεν ήταν μέρος του σχεδίου.

Οι Αρχές, ωστόσο, αμφισβητούν την εκδοχή αυτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 63χρονος δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για τις υποτιθέμενες απειλές, ενώ φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της κλοπής.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η κατηγορία αναφέρει ότι ο 63χρονος διέθεσε δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση και εξασφάλισε βίλα στην περιοχή Πλάκα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως βάση των δραστών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι, λίγες ημέρες μετά την κλοπή, υπέδειξε στους αστυνομικούς κρυμμένα 27.730 ευρώ σε αποθήκη του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Τότε φέρεται να είπε ότι τα χρήματα ήταν μέρος της λείας που του είχαν παραδώσει οι συνεργοί του. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε αυτή τη θέση και πλέον αρνείται την εμπλοκή του.

Η κλοπή έγινε το βράδυ της 22ας Ιουνίου. Δύο άνδρες μπήκαν στην οικία του 41χρονου και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο με τα χρήματα και έναν φορητό υπολογιστή.

Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί έχουν αναχωρήσει από τη Ρόδο και αναζητούνται από τις Αρχές. Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση του υλικού από κάμερες ασφαλείας και των αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο της κλοπής.