Ρόδος: Προφυλακίστηκε ο Βρετανός για την κλοπή των 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο – «Με απείλησαν με σούβλα στον λαιμό» είπε στην ανακρίτρια

Ένας 63χρονος Βρετανός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Κατηγορείται για την οργάνωση κλοπής χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες από οικία ομοεθνούς του στο Φαληράκι της Ρόδου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι απειλήθηκε για να συμμετάσχει στην ενέργεια, εκδοχή που αμφισβητείται από τις Αρχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Χρηματοκιβώτιο
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 63χρονος Βρετανός, κατηγορούμενος ότι οργάνωσε την κλοπή χρηματοκιβωτίου με περίπου 100.000 ευρώ από σπίτι ομοεθνούς του στη Ρόδο.
  • Στην απολογία του, αρνήθηκε ότι συμμετείχε οικειοθελώς στην κλοπή, υποστηρίζοντας ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του τον απείλησαν με σούβλα στον λαιμό και απείλησαν και την κόρη του.
  • Οι Αρχές αμφισβητούν την εκδοχή του, καθώς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της κλοπής και υπέδειξε κρυμμένα 27.730 ευρώ ως μέρος της λείας, θέση που αργότερα ανακάλεσε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 63χρονος Βρετανός, που κατηγορείται ότι οργάνωσε την κλοπή χρηματοκιβωτίου, με περίπου 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες από σπίτι ομοεθνούς του, στο Φαληράκι της Ρόδου.

Ρόδος: Ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί για τη μεγάλη κλοπή στο Φαληράκι – Είχαν «σηκώσει» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ, συνελήφθη ο ένας

Μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ρόδου, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του. Ο 63χρονος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη κλοπή από κοινού και εγκληματική οργάνωση.

Υποστηρίζει ότι απειλήθηκε

Στην απολογία του, αρνήθηκε ότι συμμετείχε οικειοθελώς στην κλοπή. Υποστήριξε ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ηλικίας 61 και 36 ετών, τον απείλησαν με σούβλα στον λαιμό και απείλησαν και την κόρη του.

Όπως είπε, υπό τον φόβο των απειλών δέχθηκε να τους μεταφέρει με το όχημά του στην περιοχή της οικίας του θύματος. Υποστήριξε επίσης ότι η παρουσία του στο ίδιο εστιατόριο με το θύμα το βράδυ της κλοπής δεν ήταν μέρος του σχεδίου.

Οι Αρχές, ωστόσο, αμφισβητούν την εκδοχή αυτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 63χρονος δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για τις υποτιθέμενες απειλές, ενώ φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της κλοπής.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η κατηγορία αναφέρει ότι ο 63χρονος διέθεσε δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση και εξασφάλισε βίλα στην περιοχή Πλάκα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως βάση των δραστών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο γεγονός ότι, λίγες ημέρες μετά την κλοπή, υπέδειξε στους αστυνομικούς κρυμμένα 27.730 ευρώ σε αποθήκη του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Τότε φέρεται να είπε ότι τα χρήματα ήταν μέρος της λείας που του είχαν παραδώσει οι συνεργοί του. Στη συνέχεια, όμως, ανακάλεσε αυτή τη θέση και πλέον αρνείται την εμπλοκή του.

Η κλοπή έγινε το βράδυ της 22ας Ιουνίου. Δύο άνδρες μπήκαν στην οικία του 41χρονου και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο με τα χρήματα και έναν φορητό υπολογιστή.

Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί έχουν αναχωρήσει από τη Ρόδο και αναζητούνται από τις Αρχές. Παράλληλα, συνεχίζεται η εξέταση του υλικού από κάμερες ασφαλείας και των αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στον χώρο της κλοπής.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ