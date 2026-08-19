Ρόδος: Ταυτοποιήθηκαν 3 Βρετανοί για τη μεγάλη κλοπή στο Φαληράκι – Είχαν «σηκώσει» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ, συνελήφθη ο ένας

Οι αστυνομικές Αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαληράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ρόδο για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαληράκι τον περασμένο Ιούνιο.
  • Ο ένας εκ των τριών εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Ρόδο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ.
  • Η διάρρηξη είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου, με τους δράστες να αφαιρούν χρηματοκιβώτιο που περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

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Στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ρόδο στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαληράκι, τον περασμένο Ιούνιο.

Η υπόθεση αφορά στη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου, όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο.

Ο τελευταίος προσήχθη από τους αστυνομικούς και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μερίδιό του από τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί.

Η διάρρηξη είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00 της 22ας Ιουνίου, την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε από την κατοικία. Οι δράστες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο σπίτι και να «σηκώσουν» ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο.

Σε βάρος του συλληφθέντα κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία και παραπέμπεται τη δικαιοσύνη.

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