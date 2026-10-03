Αποκάλυψη NYT: Το πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ουκρανία

Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας μια συμφωνία πετρελαίου δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα ευνοούσε επιχειρηματικά στελέχη από τη Μέση Ανατολή που συνδέονται με τους δύο κύριους Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, όπως αναφέρουν οι NY Times σε δημοσίευμά τους.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κρεμλίνου, αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο πετρελαιοπηγών, διυλιστηρίων και πρατηρίων καυσίμων ανά τον κόσμο, τα οποία ανήκουν στη Lukoil, μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας.

Ποιοι συμμετέχουν στην κοινοπραξία

Η επικεφαλής κοινοπραξία που διεκδικεί τη συμφωνία περιλαμβάνει έναν Αμερικανό επενδυτή, τον Τοντ Μπόελι, ο οποίος έχει δωρίσει 2 εκατομμύρια δολάρια για τους πολιτικούς σκοπούς του Προέδρου Τραμπ, δύο ομίλους από τη Μέση Ανατολή που έχουν συνεργαστεί επιχειρηματικά με τον κ. Κούσνερ ή την οικογένεια του κ. Γουίτκοφ, καθώς και έναν βραχίονα της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους NY Times, οι διαπραγματεύσεις, που διαρκούν μήνες και τις οποίες περιγράφουν οκτώ άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτές, ρίχνουν νέο φως στη νεότερη προσέγγιση του κ. Τραμπ για τη διευθέτηση ενός τετραετούς πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τα άτομα αυτά μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Η πρόταση Πούτιν στο Κρεμλίνο και οι αμερικανικές κυρώσεις

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ίδιος ο κ. Κούσνερ ή ο κ. Γουίτκοφ πρόκειται να αποκομίσουν προσωπικό όφελος. Ωστόσο, η εκκρεμής συμφωνία αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή διαπλοκή προσωπικών επιχειρηματικών δεσμών με τη γεωπολιτική, ακόμη και για μια κυβέρνηση που απορρίπτει τακτικά τις ανησυχίες σχετικά με πιθανές σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έθεσε το θέμα της συμφωνίας όταν συνάντησε τον κ. Γουίτκοφ και τον κ. Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τρία άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνάντηση. Ο κ. Πούτιν πρότεινε την ολοκλήρωσή της ως έναν τρόπο να φανεί στους Ρώσους ότι μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ένα από τα ίδια άτομα.

Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι θα εργαστούν πάνω σε αυτό, δήλωσε το ίδιο άτομο, βλέποντάς το ως έναν τρόπο αφενός να καλλιεργηθεί κλίμα καλής θέλησης με το Κρεμλίνο και αφετέρου να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η συμφωνία είναι επίσης ιδιαίτερα κερδοφόρα για τους αγοραστές: η αμερικανική έγκριση για την πώληση θα απελευθέρωνε τα περιουσιακά στοιχεία από τις αμερικανικές κυρώσεις, αυξάνοντας αμέσως την αξία τους.

Οι τελικές αποφάσεις σε Ουάσινγκτον και Μόσχα

Στη Μόσχα, η απόφαση για τη συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι ανήκει αποκλειστικά στον κ. Πούτιν, παρόλο που η Lukoil είναι τεχνικά μια ιδιωτική εταιρεία. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή η τεράστια συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τόσο διαφορετικά μεταξύ τους όσο πετρελαιοπηγές στο Καμερούν, διυλιστήρια στην Ευρώπη και πρατήρια καυσίμων στο Νιου Τζέρσεϊ, συνοψίζεται στις αποφάσεις του κ. Πούτιν και του κ. Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ προωθεί την υπόσχεση για επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία από τις αρχές του περασμένου έτους, περιγράφοντας τη χώρα ως μια «τεράστια ευκαιρία». Η συμφωνία φέρνει εκ νέου στο επίκεντρο την εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial του κ. Τραμπ -η οποία συνιδρύθηκε από τον κ. Γουίτκοφ. Ένας από τους επενδυτές στη συμφωνία της Lukoil είναι συνδιοκτήτης της World Liberty.