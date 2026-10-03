Κουρέας βρήκε μια ολόκληρη περιουσία πάνω σε ΑΤΜ – Οι τσάντες με τον «θησαυρό» και η κίνηση που άφησε άφωνη την αστυνομία

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Ένας κουρέας από το Βόρειο Τέξας, στις ΗΠΑ, βρήκε μια… μικρή περιουσία ακριβώς πάνω σε ένα ΑΤΜ τράπεζας τον περασμένο μήνα και παρέδωσε τα χρήματα μέχρι και το τελευταίο σεντ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο καλόκαρδος πολίτης, ο οποίος δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του στο CBS, είχε πάει στο ΑΤΜ μαζί με μια 42χρονη γυναίκα, όπου εντόπισαν τσάντες γεμάτες με χρήματα – 128.510 δολάρια σε μετρητά (περίπου 115.000 ευρώ)- και μια μικρότερη τσάντα που περιείχε 19 επιταγές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεν είχα ποτέ ξανά παρόμοια υπόθεση, ποτέ», δήλωσε στο CBS η ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λιούισβιλ, Τζίνα Μίλερ.

Η προσπάθεια παράδοσης και η επέμβαση της αστυνομίας

Αφού κάλεσε το 911, ο 37χρονος άνδρας παρατήρησε ότι μία από τις τσάντες έφερε την ετικέτα της αλυσίδας Chick-fil-A και προσπάθησε να παραδώσει τα χρήματα στο κατάστημα, όμως ο διευθυντής αρνήθηκε ότι ήταν δικά τους.

Ο αστυνομικός που έφτασε στο σημείο μέτρησε τα μετρητά δύο φορές για να επιβεβαιώσει ότι δεν έλειπε ούτε ένα χαρτονόμισμα, και τα χρήματα αποθηκεύτηκαν αμέσως σε ασφαλές μέρος.

«Νομίζω ότι το να βρει κανείς τόσα χρήματα, ή ένα τέτοιο ποσό, είναι σίγουρα σπάνιο», δήλωσε στο CBS ο αρχηγός της αστυνομίας του Λιούισβιλ, Μπρουκ Ρόλινς. «Είναι πολύ ασυνήθιστο. Και το ότι δεν συνδεόταν με κάποια εγκληματική δραστηριότητα είναι επίσης εξαιρετικά σπάνιο».

Πώς βρέθηκαν τα 128.000 δολάρια πάνω στο μηχάνημα

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τα μετρητά ανήκαν στην Bank of America και βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της εταιρείας χρηματαποστολών Brinks.

Ένας τεχνικός της Brinks είχε πραγματοποιήσει συντήρηση στο ΑΤΜ και είχε αναλάβει τη μεταφορά των χρημάτων, αλλά ξέχασε κατά λάθος τις τσάντες πάνω στο μηχάνημα, σύμφωνα με την αστυνομία και το CBS.

«Η τσάντα ήταν απλώς παρατημένη εκεί», δήλωσε η Μίλερ. «Δεν υπήρχε καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Φαινόταν πως απλώς την ξέχασαν κατά λάθος».

Η Bank of America παρέλαβε στη συνέχεια τα χαμένα χρήματα. Ο Ρόλινς δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πόσο πολύ βασίζεται η αστυνομία στα μέλη της τοπικής κοινωνίας. «Εμείς, η αστυνομία, είμαστε το ένα μισό της εξίσωσης, το άλλο μισό είναι η κοινότητα», δήλωσε στο CBS.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λιούισβιλ και η Bank of America δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα της The Post για σχολιασμό.