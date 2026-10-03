Κλινική «του τρόμου» στη Θεσσαλονίκη: Παρατείνεται η αγωνία για τους 45 ασθενείς – Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος του συλλόγου Καρκινοπαθών

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Δεν έχει εξευρεθεί λύση στο μείζον ζήτημα της μεταφοράς αλλά και της συνέχισης της παροχής βοήθειας στους 45 ασθενείς της ιδιωτικής κλινικής «του τρόμου» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κλινική η οποία θα σφραγιστεί μετά τα όσα τραγικά είδαν το φως της δημοσιότητας. Το αποτέλεσμα είναι ότι παρατείνεται η αγωνία για τις οικογένειές τους.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις συνθήκες που αποκαλύπτονται στην κλινική όσο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους.

Ο κ. Σαριδάκης ανέφερε ότι ο Σύλλογος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελίας δύο πολιτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προηγηθεί έλεγχος από την Περιφέρεια στις αρχές του έτους, με αντικείμενο τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και την επάρκεια του προσωπικού της.

Όπως υποστήριξε, από την ανακοίνωση της υπόθεσης ο Σύλλογος πληροφορήθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε και ογκολογικό ιατρείο, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

«Εμείς σαν σύλλογος δεχόμαστε καταγγελίες κατά καιρούς και λέμε σε όσους προβαίνουν σε αυτές τις καταγγελίες να τις κάνουν επώνυμα στις αρχές και ο Σύλλογος θα τους συμπαρασταθεί με τον τρόπο που μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σύσταση προς τους ασθενείς

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας και Θράκης κάλεσε τους ασθενείς να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω των δημόσιων νοσοκομείων.

Όπως εξήγησε, οι ασθενείς θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναμονή, ή στα απογευματινά ιατρεία, όπου υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

Στόχος, όπως είπε, είναι να εξετάζονται από τον θεράποντα γιατρό και να αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, ανάλογα με την κατάσταση και την πορεία της νόσου. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή ανοσοθεραπεία.

«Οι 45 ασθενείς είναι ασθενείς τελευταίου σταδίου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σαριδάκης στην κατάσταση των 45 ανθρώπων που εξακολουθούν να βρίσκονται στην κλινική.

Όπως ανέφερε, πολλοί από αυτούς είναι ασθενείς τελευταίου σταδίου, ενώ μετέφερε και την εικόνα που, όπως είπε, περιγράφουν συγγενείς ασθενών όταν επικοινωνούν με τον Σύλλογο.

«Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο από τις οικογένειές τους, λένε ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί τους λένε ότι πλέον ο ασθενής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικογένειες σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σημαντικό κενό, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχουν επαρκώς οργανωμένες δημόσιες δομές για ασθενείς τελικού σταδίου, παρηγορητική αγωγή και φροντίδα.

«Ο καθένας προσφεύγει σε μια ατομική λύση», σημείωσε, αναφερόμενος στην επιλογή ιδιωτικών κέντρων φιλοξενίας, όπου καταλήγουν αρκετοί υπερήλικες ή βαριά ασθενείς.

Ο κ. Σαριδάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη δημιουργίας οργανωμένων δομών φιλοξενίας και παρηγορητικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου.

Όπως είπε, θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει σοβαρά τον συγκεκριμένο τομέα, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που έχει εξαγγελθεί για την περιοχή του στρατοπέδου Καρατάσιου, εκφράζοντας την προσδοκία να προβλέπεται σε αυτό και σχετική μονάδα.

«Ο καρκίνος δεν σημαίνει θάνατο»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος αφορά πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα νέα περιστατικά στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στις 70.000, ενώ σημείωσε ότι παλαιότερες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έναν στους τρεις ανθρώπους που θα αντιμετώπιζε καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό προσεγγίζει, όπως είπε, τον έναν στους δύο.

Με αφορμή τα δεδομένα αυτά, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και των προληπτικών εξετάσεων, ειδικά μετά την ηλικία των 45-50 ετών.

Αναφέρθηκε ενδεικτικά στον έλεγχο για γυναικολογικούς καρκίνους και τον καρκίνο του μαστού, στον έλεγχο του προστάτη, του πνεύμονα αλλά και του δέρματος.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο, τονίζοντας ότι η διάγνωση δεν ισοδυναμεί με θάνατο.

Όπως σημείωσε, οι θεραπείες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής.

Οι καταγγελίες για «θεραπείες» και η έκκληση για προσοχή

Ο κ. Σαριδάκης αναφέρθηκε ακόμη σε παλαιότερες υποθέσεις ανθρώπων που, όπως είπε, εμφανίζονταν ως θεραπευτές ή προωθούσαν σκευάσματα και «εναλλακτικές θεραπείες» για σοβαρές ασθένειες.

Έκανε λόγο για μια «σκοτεινή διαδρομή» που, όπως υποστήριξε, έχει εμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, υπενθυμίζοντας ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει και σοβαρές υποθέσεις που έφτασαν μέχρι τη Δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος επιμένει ότι ένας ασθενής που διαγιγνώσκεται με καρκίνο θα πρέπει να ακολουθεί την καθιερωμένη ιατρική διαδικασία: να απευθύνεται σε ογκολόγους και νοσοκομεία και να λαμβάνει εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα από τους θεράποντες γιατρούς.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις κλινικές»

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες κλινικές ή ιατρεία στη χώρα, ο κ. Σαριδάκης έθεσε το ζήτημα των ελέγχων.

Όπως είπε, ο πολίτης που απευθύνεται σε έναν γιατρό, ένα νοσοκομείο ή μια κλινική θεωρεί εύλογα ότι η δομή λειτουργεί νόμιμα, ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις έχουν δοθεί και ότι ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί.

«Το κράτος πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις κλινικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένας ασθενής που βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν ένας ιδιώτης λειτουργεί νόμιμα ή εάν διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.