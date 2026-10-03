Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 3/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, στην Κεφαλονιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:15.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, #Κεφαλονία.
Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού κινητοποιήθηκε ο δήμος Αργοστολίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.