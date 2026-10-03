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Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 3/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, στην Κεφαλονιά. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 3/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, στην Κεφαλονιά.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα.
  • Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 3/10 σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα, στην Κεφαλονιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:15.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα,  ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού κινητοποιήθηκε ο δήμος Αργοστολίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

 

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