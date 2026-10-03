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Πτήση Flydubai: «Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο» – «Τρομοκρατική ενέργεια» βλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως σχετικά με τον συγκυβερνήτη της flydubai, Χάμαμ αλ Χαμάμι, υπήκοο Ομάν, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, με σκοπό την κατάληψη του αεροσκάφους. Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση», ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του συγκυβερνήτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή και Ισραηλινών αξιωματούχων.

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Διεθνή Νέα

πιλότος flydubai
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συγκυβερνήτης της flydubai φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε πτήση με προορισμό το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τσεκούρι έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.
  • Οι αρχές των ΗΑΕ χαρακτήρισαν επισήμως το περιστατικό στην πτήση της flydubai ως «τρομοκρατική επίθεση», ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του συγκυβερνήτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
  • Ένας εφεδρικός πιλότος ανέλαβε τον έλεγχο και προσγείωσε το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία, όπου συνελήφθη ο δράστης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση και εξετάζεται το ενδεχόμενο να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων.
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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον συγκυβερνήτη της flydubai, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε πτήση με προορισμό το Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της εταιρείας flydubai αποπειράθηκε να διαπράξει «τρομοκρατική επίθεση» την Τετάρτη στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της χώρας WAM.

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Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ αλ Χαμάμι και είναι υπήκοος Ομάν, αν και οι αρχές των Εμιράτων δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα την ταυτότητά του. Ο ίδιος επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο χρησιμοποιώντας τσεκούρι έκτακτης ανάγκης -το οποίο βρίσκεται συνήθως εκεί για περιπτώσεις όπως μια συντριβή- σε μια προσπάθεια να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα.

Στο μικροσκόπιο τα κίνητρα και οι διασυνδέσεις του κυβερνήτη

Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας των Εμιράτων, Χάμαντ Σάιφ αλ Σάμσι, σημείωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διακρίβωση των συνθηκών, των κινήτρων και τυχόν διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση των υλικών και ψηφιακών τεκμηρίων.

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Πρόκειται για τις πρώτες δηλώσεις των αρχών της χώρας που χαρακτηρίζουν επισήμως το περιστατικό στην πτήση της flydubai ως «τρομοκρατική επίθεση». Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι η διερεύνηση των συνθηκών συνεχίζεται, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Όπως δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ο συγκυβερνήτης φαίνεται πως είχε σκοπό να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 170 άτομα -στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

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Τον έλεγχο του αεροπλάνου ανέλαβε ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai που βρισκόταν στην πτήση, καταφέρνοντας να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου και συνελήφθη ο δράστης.

Παράλληλα, Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ερευνητές από το Ισραήλ θα συμμετάσχουν στις έρευνες των Εμιράτων για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού, καθώς και για την εξέταση των κινήτρων και του υποβάθρου του συγκυβερνήτη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Την Πέμπτη ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι ο συγκυβερνήτης -τον οποίο κατονόμασε ως υπήκοο του Ομάν- είχε υποστεί ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση και παρουσίαζε τάσεις αυτοκτονίας, αν και διευκρίνισε ότι δεν είχε ακόμη διαπιστωθεί το κίνητρο της πράξης του.

Πηγή: Reuters / AFP

 

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