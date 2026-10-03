LIVE UPDATE
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε – ΒΙΝΤΕΟ

Χανιά: «Φούσκωσε» η θάλασσα και βγήκαν τα κύματα στη στεριά στο παλιό λιμάνι – Εντυπωσιακές εικόνες

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα Χανιά, με τα κύματα στο παλιό λιμάνι να φτάνουν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων και να προκαλούν φθορές στο λιθόστρωτο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά προβλήματα. Το εντυπωσιακό σκηνικό, που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, αποτυπώθηκε από ερασιτέχνες φωτογράφους και συγκίνησε ακόμη και τον Βρετανό ηθοποιό Richard Herman

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα Χανιά, με τα κύματα στο παλιό λιμάνι να φτάνουν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων.
  • Η δύναμη της θάλασσας ήταν τέτοια, ώστε σε αρκετά σημεία προκλήθηκαν φθορές στις πλάκες του λιθόστρωτου, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.
  • Ο Βρετανός ηθοποιός Richard Herman, που βρίσκεται στα Χανιά, δεν έμεινε ασυγκίνητος από το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησε η κακοκαιρία στο Ενετικό Λιμάνι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ισχυρές βροχοπτώσεις, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, δεν άφησαν “αλώβητα” ούτε τα Χανιά, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Τα 9 μποφόρ κρατούν «δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Στο παλιό λιμάνι της πόλης, η ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν εικόνα χειμωνιάτικου σκηνικού. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δυσκόλεψαν ακόμη και τη διέλευση των πεζών.

Η δύναμη της θάλασσας ήταν τέτοια, ώστε σε αρκετά σημεία προκλήθηκαν φθορές στις πλάκες του λιθόστρωτου.

Λέκκας για κακοκαιρία στην Κρήτη: Θέλει προσοχή – Επιβαρυμένα τα εδάφη από τις βροχοπτώσεις

Ανάλογο φαινόμενο έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, όταν στην περιοχή επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι εικόνες πάντως από την περιοχή είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές και μαγνήτισαν τους φακούς από τις κάμερες των πολιτών και των επισκεπτών.

Κρήτη: Αγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί – Απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί από αυτοκίνητο στην Ιεράπετρα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το flasnews, ο ερασιτέχνης φωτογράφος Παύλος Μπουζάκης αποτύπωσε την «άγρια» ομορφιά του λιμανιού και μοιράστηκε τις εντυπωσιακές εικόνες με το κοινό του.

ΧΑΝΙΑ
Φωτό από flashnews

Εντυπωσιασμένος Βρετανός ηθοποιός

Ο Βρετανός ηθοποιός Richard Herman, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά, δεν έμεινε ασυγκίνητος από το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησε η κακοκαιρία στο Ενετικό Λιμάνι.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο κάτω από το φρούριο του Φιρκά, κατέγραψε τη μανιασμένη θάλασσα και τα κύματα να ξεπερνούν το παραλιακό μέτωπο, καλύπτοντας κατά διαστήματα μέρος του δρόμου.

Οι εικόνες αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη των ανέμων και τη διαφορετική, πιο «άγρια» όψη του λιμανιού.

ΧΑΝΙΑ
Φωτό από flashnews
ΧΑΝΙΑ
Φωτό από flashnews
ΧΑΝΙΑ
Φωτό από flashnews

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ