Χανιά: «Φούσκωσε» η θάλασσα και βγήκαν τα κύματα στη στεριά στο παλιό λιμάνι – Εντυπωσιακές εικόνες

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Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ισχυρές βροχοπτώσεις, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, δεν άφησαν “αλώβητα” ούτε τα Χανιά, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο παλιό λιμάνι της πόλης, η ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν εικόνα χειμωνιάτικου σκηνικού. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δυσκόλεψαν ακόμη και τη διέλευση των πεζών.

Η δύναμη της θάλασσας ήταν τέτοια, ώστε σε αρκετά σημεία προκλήθηκαν φθορές στις πλάκες του λιθόστρωτου.

Ανάλογο φαινόμενο έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, όταν στην περιοχή επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι εικόνες πάντως από την περιοχή είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακές και μαγνήτισαν τους φακούς από τις κάμερες των πολιτών και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με το flasnews, ο ερασιτέχνης φωτογράφος Παύλος Μπουζάκης αποτύπωσε την «άγρια» ομορφιά του λιμανιού και μοιράστηκε τις εντυπωσιακές εικόνες με το κοινό του.

Εντυπωσιασμένος Βρετανός ηθοποιός

Ο Βρετανός ηθοποιός Richard Herman, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά, δεν έμεινε ασυγκίνητος από το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησε η κακοκαιρία στο Ενετικό Λιμάνι.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο κάτω από το φρούριο του Φιρκά, κατέγραψε τη μανιασμένη θάλασσα και τα κύματα να ξεπερνούν το παραλιακό μέτωπο, καλύπτοντας κατά διαστήματα μέρος του δρόμου.

Οι εικόνες αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη των ανέμων και τη διαφορετική, πιο «άγρια» όψη του λιμανιού.