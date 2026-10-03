Θάνατος Μαζωνάκη: «Ξαφνικά αραίωσε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το οξυγόνο έπεσε» – Όλη η απολογία της γιατρού 

Καμία ποινική ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν αποδέχεται η 56χρονη γιατρός, η οποία κατηγορείται ότι πραγματοποίησε παράνομη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Στην πολύωρη απολογία της ενώπιον του ανακριτή, στις 15 Σεπτεμβρίου, επέμεινε ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα θεωρούσε ιατρικά ορθά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι επωφελής για τους ασθενείς της.

Η γιατρός, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και 15 ημέρες, υποστήριξε ότι ο ρόλος της απέναντι στους ασθενείς είναι «συμβουλευτικός και υποστηρικτικός» και ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις επιλογές τους ή για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να ζουν.

Όπως φέρεται να είπε στον ανακριτή, έχει διαπιστώσει αλλαγές στους ασθενείς της μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία, τις οποίες αποδίδει σε μεταβολές στη «νευροχημεία του εγκεφάλου». Δήλωσε, μάλιστα, «βέβαιη» ότι η διαδικασία είναι επωφελής, ενώ για τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε ότι αντιλήφθηκε πως δεχόταν μεγάλη πίεση.

Η γνωριμία με τον Μαζωνάκη και η πρόταση για τη θεραπεία

Σύμφωνα με την απολογία της, η ίδια ενημερώθηκε για την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

Όπως υποστήριξε, ο Κομιανός βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή, ο οποίος είχε απευθυνθεί σε εκείνον έπειτα από σύσταση επιχειρηματία με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί τον χειμώνα.

Η γιατρός ανέφερε ότι ο Κομιανός την είχε καλέσει και νωρίτερα, λέγοντάς της πως, εάν ο Μαζωνάκης δεν έκανε πρώτα θεραπεία σε εκείνη, δεν θα τον αναλάμβανε. Στο τηλεφώνημα της 7ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ίδια, τον ενημέρωσε για το κόστος της θεραπείας, χωρίς να υπάρξει τελική συμφωνία, και αποφασίστηκε ο τραγουδιστής να μεταβεί στο ιατρείο της την επόμενη ημέρα.

Η ίδια υποστήριξε ότι το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου ο Μαζωνάκης της έστειλε μήνυμα, λέγοντάς της ότι δεν επιθυμούσε να καταβάλει τα χρήματα που απαιτούνταν και ότι θα έκανε μόνο υδροθεραπεία. Εκείνη, όπως ανέφερε, του έστειλε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κατά την εκδοχή της γιατρού, η απόφαση του τραγουδιστή να προχωρήσει τελικά στη συγκεκριμένη διαδικασία ελήφθη όταν του ανέφερε ότι θα του την προσέφερε χωρίς χρέωση.

Τι φέρεται να της είπε ο Μαζωνάκης για την προσωπική του κατάσταση

Η γιατρός περιέγραψε στον ανακριτή και τη συζήτηση που είχε με τον τραγουδιστή πριν από τη θεραπεία.

Όπως υποστήριξε, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ο Μαζωνάκης της είπε: «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, έχω ένα event στις 20/9 και δεν μπορώ να σταθώ», ενώ φέρεται να της ζήτησε να παρευρεθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η ίδια ανέφερε ότι του είπε πως είχε διαβάσει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Σύμφωνα με την απολογία της, ο τραγουδιστής της απάντησε ότι δεν είχε επαφή με κανένα μέλος της οικογένειάς του, ότι είχε απομονωθεί στο σπίτι του και δεν έβλεπε κανέναν, προσθέτοντας: «Καλύτερα έτσι».

Κατά τη γιατρό, ο Μαζωνάκης συμφώνησε σε όσα του ανέφερε σχετικά με τη διαδικασία. Της είπε, επίσης, ότι λάμβανε διουρητικά, τα οποία, όπως υποστήριξε η ίδια, προκαλούν συχνουρία και μειώνουν την αρτηριακή πίεση.

Η ίδια ανέφερε ότι κατάλαβε πως είχε αποφασίσει να υποβληθεί στη θεραπεία όταν του είπε ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει.

«Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος»

Βασικό σημείο της απολογίας της αποτέλεσε η προσπάθειά της να περιγράψει τη διαδικασία και να υποστηρίξει ότι δεν ενέχει τους κινδύνους που της αποδίδονται.

Η 56χρονη υποστήριξε ότι οι ασθενείς ολοκληρώνουν τη θεραπεία σε πολύ καλή κατάσταση και μπορούν αμέσως μετά να οδηγήσουν και να περπατήσουν. Όπως είπε, το αίμα που απομακρύνεται κατά τη διαδικασία επιστρέφει στον οργανισμό και, ως εκ τούτου, «ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαδικασία που πραγματοποιούσε δεν είναι ακριβώς πλασμαφαίρεση, αλλά «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος».

Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάποια παρενέργεια ούτε είχε πληροφορηθεί από την εταιρεία που διαθέτει τον εξοπλισμό για σχετικές ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

«Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος της είναι να κάνει μόνο καλό και ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα έθετε άνθρωπο σε κίνδυνο.

Η παραδοχή ότι δεν έλαβε πλήρες ιατρικό ιστορικό

Στην απολογία της, ωστόσο, η 56χρονη παραδέχθηκε ότι πριν από τη διαδικασία δεν έλαβε ιατρικό ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε του ζήτησε να προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως υποστήριξε, βασίστηκε στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Κατά την ίδια, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες ή αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας. Υποστήριξε ακόμη ότι η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα είναι πολύ μικρή.

Όπως είπε, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την εταιρεία, η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής.

Η γιατρός ανέφερε επίσης ότι ο Μαζωνάκης τής είχε πει πως ήταν άυπνος και επιθυμούσε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Κατά την ίδια, ήταν σε κατάσταση που του επέτρεπε να συνεργάζεται και δεν υπήρχε κάποια αντένδειξη για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Παράλληλα, επικαλέστηκε περίπτωση άλλου ασθενούς, ο οποίος, όπως είπε, βρισκόταν σε αντίστοιχη κατάσταση και στον οποίο η θεραπεία ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα.

Τι υποστηρίζει για τα μηχανήματα και τον Ιατρικό Σύλλογο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η 56χρονη και στα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιούσε στο ιατρείο της, επιχειρώντας να αντικρούσει τους ισχυρισμούς ότι δεν είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Όπως υποστήριξε, τα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον ΙΣΑ μαζί με τα σχετικά τιμολόγια και είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος το 2025, κατά τον οποίο υπήρχε και φωτογραφικό υλικό.

Ανέφερε ότι το πρώτο μηχάνημα αγοράστηκε το 2023, αλλά δηλώθηκε στον Σύλλογο το 2025.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κατά την αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα και μάλιστα εκείνη την ώρα γινόταν θεραπεία σε ασθενή.

«Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα», φέρεται να υποστήριξε, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν υπήρχε σχετική αναφορά στην έκθεση ελέγχου.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα που αφορά και τον Ιατρικό Σύλλογο.

Η περιγραφή της θεραπείας και τα προβλήματα με τις φλέβες

Σημαντικό μέρος της απολογίας της αφορούσε τα λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 56χρονη υποστήριξε ότι μέχρι αρκετά λεπτά μετά τις 16:00 ο τραγουδιστής βρισκόταν σε καλή κατάσταση και υποβαλλόταν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37:46, όπως καταγράφηκε στην ένδειξη του μηχανήματος που αφορά την ανταλλαγή αίματος.

Τα δύο προηγούμενα alerts, κατά την ίδια, προκλήθηκαν επειδή δεν είχε ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος ώστε να ξεκινήσει η ροή του αίματος.

Στις 15:22:54, όπως υποστήριξε, πάτησε παύση στη διαδικασία επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού εντόπισε άλλη φλέβα, λίγο πριν από τις 16:00 επανέφερε τη ροή του αίματος.

Ωστόσο, περίπου ένα λεπτό αργότερα έσπασε και δεύτερη φλέβα και ο Μαζωνάκης σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα.

Όπως είπε, όταν επέστρεψε ήταν «κανονικός». Τον συνέδεσε εκ νέου με το μόνιτορ και προσπάθησε να βρει νέα φλέβα.

Αρχικά, σύμφωνα με την απολογία της, εντόπισε μια μικρή φλέβα στη δεξιά παλάμη, η οποία επίσης έσπασε. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο αριστερό χέρι, όπου τοποθέτησε αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και επιχείρησε ξανά να βρει φλέβα.

Υποστήριξε ότι έκανε συνολικά αρκετές προσπάθειες, χωρίς επιτυχία, και ότι είχε αποφασίσει να επιχειρήσει ακόμη μία φορά και, εφόσον δεν τα κατάφερνε, να διακόψει τη θεραπεία.

Δεν θυμόταν, όπως είπε, την ακριβή ώρα της τελευταίας προσπάθειας, αλλά εκτίμησε ότι είχε περάσει περίπου μισή ώρα από την επιστροφή του τραγουδιστή από την τουαλέτα.

Η κατάρρευση και η εκδοχή της για τον χρόνο της ανακοπής

Η γιατρός τοποθετεί την έναρξη της κρίσιμης κατάστασης περίπου στις 16:15.

Όπως περιέγραψε, παρακολουθούσε το μόνιτορ όταν ξαφνικά διαπίστωσε μεταβολές στις ζωτικές ενδείξεις του ασθενούς.

Σύμφωνα με την ίδια, το ηλεκτροκαρδιογράφημα άρχισε να «αραιώνει», ο κορεσμός οξυγόνου έπεσε από το 98% στο 89%, ενώ η αρτηριακή πίεση μειώθηκε στο 10 με 6, από 14 με 9 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση στο πόδι.

Από εκείνο το σημείο, όπως υποστήριξε, ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της.

Η χρονική τοποθέτηση της ανακοπής στις περίπου 16:15 αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέρος της εκδοχής που παρουσιάζει η κατηγορουμένη και συνδέεται με την προσπάθειά της να αντικρούσει τυχόν ευθύνη για καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, η περιγραφή αυτή διαφέρει από όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά στους αστυνομικούς, όταν είχε κάνει λόγο για μη έναρξη της θεραπείας.

«Δεν ευθύνομαι γιαίζεται τη θεραπεία και τη χρησιμότητά της, υποστηρίζοντας ότι ο δικός της ρόλος περιορίζεται στην παροχή συμβουλών και υποστήρι τις επιλογές των ασθενών μου»

Σε όλη την απολογία της η 56χρονη επέμεινε ότι δεν είχε λόγο να θεωρήσει πως η διαδικασία έθετε σε κίνδυνο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υποστήριξε ότι είχε αντιμετωπίσει και άλλους ασθενείς με τη συγκεκριμένη μέθοδο και ότι δεν είχε διαπιστώσει επιπλοκές.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του τραγουδιστή, η ίδια εξακολούθησε να υπερασπίζεται τη θεραπεία και τη χρησιμότητά της, υποστηρίζοντας ότι ο δικός της ρόλος περιορίζεται στην παροχή συμβουλών και υποστήριξης.

«Ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός ως προς τους ασθενείς μου, δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου, για τον τρόπο που επιλέγουν να ζουν», φέρεται να δήλωσε.

Κατά την ίδια, μετά τις θεραπείες έχει παρατηρήσει αλλαγές στους ασθενείς της, τις οποίες αποδίδει σε μεταβολές στη νευροχημεία του εγκεφάλου.

«Δε θα έκανα ποτέ κάτι που θα έβαζε σε κίνδυνο άνθρωπο»

Κλείνοντας την πολύωρη απολογία της, η 56χρονη επανέλαβε ότι δεν θεωρεί πως η θεραπεία που πραγματοποιούσε ενέχει κίνδυνο για τους ασθενείς της.

Υποστήριξε ότι εάν γνώριζε την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου ή πιθανών παρενεργειών, δεν θα προχωρούσε στη διαδικασία.

Παράλληλα, δήλωσε συντετριμμένη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε «εσωτερικό θρήνο», ενώ ταυτόχρονα καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της υπόθεσης.

«Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», φέρεται να δήλωσε, αναφερόμενη στην απώλεια του τραγουδιστή.