Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Τα 9 μποφόρ κρατούν «δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Ποια πλοία εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα συνιστάται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.