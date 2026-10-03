Συναγερμός στη Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ λόγω ύποπτου drone

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Συναγερμός σήμανε στη Βαλτική. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους και σηκώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ, ύστερα από αναφορές για εντοπισμό ύποπτου drone που πετούσε από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λιθουανίας ενημερώνουν: ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΟΣ). Βρείτε ένα ασφαλές μέρος. Εάν δείτε οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο, κρατήστε απόσταση και καλέστε το 112. Αναμείνετε τη λήξη του συναγερμού», ανέφεραν οι αρχές σε έκτακτο μήνυμά τους.

Σημειώνεται ότι δεν συντρέχει λόγος μεταφοράς σε καταφύγιο μέχρι να εκδοθεί επόμενη προειδοποίηση, κόκκινου επιπέδου.

«Το αντικείμενο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως. Μαχητικά αεροσκάφη έχουν απογειωθεί και εκτελούν τη σχετική διαδικασία. Λαμβάνουμε αναφορές από κατοίκους ότι παρατηρούν ένα πιθανό αντικείμενο ήδη εκτός της περιοχής του Βίλνιους, να κατευθύνεται προς τη Γιονάβα (Jonava). Ωστόσο, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, καθώς πρόκειται για αναφορές πολιτών», δήλωσε στο LRT RADIO ο διευθυντής του NKVC, Βιλμάντας Βιτκάουσκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να εκδοθεί συναγερμός και στην περιφέρεια του Κάουνας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή, η ταχύτητα του αντικειμένου είναι σχετικά αργή, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται απλώς για ένα σμήνος πουλιών, αν και τα στοιχεία του NKVC υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να είναι drone.