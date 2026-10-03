Ντόναλντ Τραμπ: «Επίθεση αγάπης» στην Μελόνι – «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί της, μου άρεσε ανέκαθεν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, σε ερώτηση της La Stampa, ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είναι πλέον πολύ καλή. Πριν αναχωρήσει για μια προεκλογική συγκέντρωση στην Αλαμπάμα το απόγευμα της Παρασκευής, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One.

Στην ερώτηση της εφημερίδας: «Και όσον αφορά τη σχέση σας με την Τζόρτζια Μελόνι τώρα; Πώς είναι τα πράγματα;», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχέση. Μου αρέσει. Μου άρεσε ανέκαθεν»

Το πρώτο θετικό σχόλιο μετά τη ρήξη

Τα λόγια του Αμερικανού προέδρου αποτελούν το πρώτο θετικό σχόλιο υπέρ της Μελόνι, αφού τους τελευταίους μήνες η σχέση μεταξύ των δύο είχε περάσει από μια «τέλεια καταιγίδα», γεμάτη στρατηγικές διαφωνίες, εκατέρωθεν επιθέσεις μέσω δηλώσεων και πρωτοφανείς διπλωματικές ρήξεις.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στάσης μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον πλανητάρχη και την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην αρχή του καλοκαιριού.

μου άρεσε ανέκαθεν