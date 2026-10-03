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Ντόναλντ Τραμπ: «Επίθεση αγάπης» στην Μελόνι – «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί της, μου άρεσε ανέκαθεν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είναι πλέον "πολύ καλή", σηματοδοτώντας την πρώτη θετική δήλωση μετά από μήνες έντονων διαφωνιών και διπλωματικών ρήξεων. Η δήλωση έγινε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ως απάντηση σε ερώτηση της εφημερίδας La Stampa, και χαρακτηρίζεται από τα ιταλικά μέσα ως ουσιαστική αλλαγή στάσης.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ - Μελόνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, σε ερώτηση της La Stampa, ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είναι πλέον πολύ καλή.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χωρίς δισταγμό στην ερώτηση για τη Μελόνι: «Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχέση. Μου άρεσε ανέκαθεν».
  • Τα λόγια του αποτελούν το πρώτο θετικό σχόλιο υπέρ της Μελόνι, μετά από μήνες «τέλειας καταιγίδας» και στρατηγικών διαφωνιών.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, σε ερώτηση της La Stampa, ότι η σχέση του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι είναι πλέον πολύ καλή. Πριν αναχωρήσει για μια προεκλογική συγκέντρωση στην Αλαμπάμα το απόγευμα της Παρασκευής, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One.

Μελόνι στους New York Times: «Νόμιζα ότι με τον Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη»

Στην ερώτηση της εφημερίδας: «Και όσον αφορά τη σχέση σας με την Τζόρτζια Μελόνι τώρα; Πώς είναι τα πράγματα;», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχέση. Μου αρέσει. Μου άρεσε ανέκαθεν»

Το πρώτο θετικό σχόλιο μετά τη ρήξη

Τα λόγια του Αμερικανού προέδρου αποτελούν το πρώτο θετικό σχόλιο υπέρ της Μελόνι, αφού τους τελευταίους μήνες η σχέση μεταξύ των δύο είχε περάσει από μια «τέλεια καταιγίδα», γεμάτη στρατηγικές διαφωνίες, εκατέρωθεν επιθέσεις μέσω δηλώσεων και πρωτοφανείς διπλωματικές ρήξεις.

Τραμπ: «Πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ» – Νέες αιχμές κατά της Μελόνι

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στάσης μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον πλανητάρχη και την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην αρχή του καλοκαιριού.

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