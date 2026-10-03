Λέκκας για κακοκαιρία στην Κρήτη: Θέλει προσοχή – Επιβαρυμένα τα εδάφη από τις βροχοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές του νησιού. Την εικόνα που διαμορφώνεται έδωσε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (3/10) στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής η κατάσταση εξελίσσεται σχετικά ομαλά, καθώς τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τα έντονα φαινόμενα είναι περιορισμένα σε σύγκριση με εκείνα που καταγράφηκαν πριν από δύο ημέρες.

«Απ’ ό,τι φαίνεται πάμε σχετικά καλά», ανέφερε ο κ. Λέκκας, εξηγώντας ότι είχαν ανακοινωθεί έντονα φαινόμενα από το προηγούμενο βράδυ έως και σήμερα το βράδυ.

Όπως σημείωσε, πριν από δύο ημέρες καταγράφηκαν τεράστιες βροχοπτώσεις, με ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και έφτασαν ακόμη και πάνω από 350 χιλιοστά.

Ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον της Κρήτης δημιούργησε προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον καθηγητή, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς λόγω της οργάνωσης που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς. Ωστόσο, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους κατοίκους, καθώς τα εδάφη έχουν επιβαρυνθεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις

Όπως εξήγησε, οι έντονες βροχοπτώσεις δεν δυσκολεύουν μόνο τις μετακινήσεις, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ξαφνικές πλημμύρες, κυρίως σε μικρές λεκάνες απορροής που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της Κρήτης.

Παράλληλα, υπάρχουν και συνοδά δυναμικά προβλήματα, όπως οι διαβρώσεις, οι κατολισθήσεις και το κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά. Όπως ανέφερε, όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τα φαινόμενα.

Αναφερόμενος, τέλος, στις συνέπειες της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι υπήρξε και η περίπτωση ενός θανάτου, καθώς ένα άτομο βγήκε μέσα στη βροχόπτωση και παρασύρθηκε.

Τα παλιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια της Αθήνας

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παλιών νεοκλασικών κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία, όπως σημείωσε, έχουν αφεθεί στην τύχη τους εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως ανέφερε, περίπου 700 κτίρια στον Δήμο Αθηναίων είναι παλιά και ασυντήρητα, παρουσιάζοντας δομικά προβλήματα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες τους. Η διαχείριση αυτών των κτιρίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πολλές φορές δεν εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες ή πρόκειται για απογόνους που δεν βρίσκονται καν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους δήμους που έχουν στη δικαιοδοσία τους τα συγκεκριμένα κτίρια.

Δύσκολη η επέμβαση στα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η επέμβαση στα συγκεκριμένα κτίρια είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν δύο βασικές επιλογές: είτε να κατεδαφιστούν, διαδικασία που συνοδεύεται από σειρά νομικών δυσκολιών, είτε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να καταστούν ασφαλέστερα.

Το πρόβλημα έχει γίνει εμφανές και σε πρόσφατα περιστατικά στην Πλάκα και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν από καταρρεύσεις λόγω παλαιότητας, αλλά και από σεισμό, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Όπως τόνισε ο καθηγητής, πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνα κτίρια όταν βρίσκονται μέσα στο κέντρο της πόλης, σε σημεία όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων και αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες.