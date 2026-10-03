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Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Θα κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει την πλούσια πελάτισσά της από εκείνους που θέλουν το κακό της

Η ταινία δράσης «Κοντά» του 2019, είναι διαθέσιμη στο Netflix και ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής. 

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία καλή ταινία δράσης, ιδανική για ένα χαλαρό βράδυ Σαββάτου ή Κυριακής, είναι διαθέσιμη στο Netflix.
  • Στην ταινία «Κοντά», μια έμπειρη σωματοφύλακας αναλαμβάνει να προστατεύσει μια πλούσια κληρονόμο που βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο.
  • Με γρήγορη πλοκή και ανατροπές, η ταινία κρατάει σε αγωνία τον θεατή μέχρι το τέλος, καθώς η αλήθεια βγαίνει στο φως.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία καλή ταινία δράσης, είναι πάντα η ιδανική επιλογή για ένα χαλαρό βράδυ Σαββάτου ή και Κυριακής. Στο Netflix υπάρχει μία ταινία που κυκλοφόρησε το 2019, διαρκεί μόλις μία ώρα και 34 λεπτά και θα σας κρατήσει μέχρι το τέλος σε αγωνία.

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Στη ταινία με τίτλο «Κοντά», πρωταγωνιστούν η Νούμι Ραπάς, η Σοφί Νελίς και η Ιντίρα Βάρμα, ενώ η σκηνοθεσία έχει την υπογραφεί της Βίκι Τζούσον, η οποία ανέλαβε και το σενάριο μαζί με τον Ρούπερτ Γουίτακερ.

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Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο από το οποίο πρέπει να βγει επειγόντως, αλλά ο κίνδυνος καραδοκεί απ’ έξω

Η Σαμ, μία έμπειρη σωματοφύλακας, αναλαμβάνει να μεταφέρει με ασφάλεια μία πλούσια κοπέλα, στην έπαυλη της οικογένειάς της στο Μαρόκο. Η Ζόι είναι νέα, με δύσκολα παιδικά χρόνια και πριν από λίγες ώρες έθαψε τον πατέρα της, τον οποίο και κληρονόμησε.

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Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της και τα παιδιά της, θα πρέπει να παλέψει με όλη τη δύναμή της

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Οι δύο γυναίκες θα βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο, όταν άγνωστοι θα εισβάλλουν στην έπαυλη, θα σκοτώσουν μέλη της ομάδας ασφαλείας της οικογένειας της Ζόι, η οποία είναι ο τελικός τους στόχος. Η Σαμ, η οποία στην εφηβική της ηλικία πήρε μια δύσκολη απόφαση, θα κάνει τα πάντα για να σώσει τη νέα και πλούσια κοπέλα, διακινδυνεύοντας έτσι και την ίδια της τη ζωή.

Στην ιστορία εμπλέκεται και η μητριά της Ζόι, η Ρίμα, η οποία παλεύει για να κλείσει μία σημαντική συμφωνία για την εταιρεία της οικογένειάς τους, την ίδια ώρα που προσπαθεί να αποδεχτεί το γεγονός πως ο άνδρας της άφησε όλες τις μετοχές του στην κόρη του.

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Ποιος προσπαθεί να κάνει κακό στη Ζόι; Θα καταφέρει η Σαμ να τη βοηθήσει πριν να είναι πολύ αργά; Τα πράγματα είναι όπως φαίνονται ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω;

Η ταινία με την γρήγορη πλοκή της αλλά και τις ανατροπές της, καταφέρνει να κρατάει σε αγωνία τον θεατή μέχρι το τέλος, όπου η ιστορία κορυφώνεται και η αλήθεια βγαίνει στο φως.

Δείτε το trailer του «Κοντά»

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