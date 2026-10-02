Μιχάλης Ρέππας: «Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, όχι ο καλλιτέχνης» – Η εξομολόγηση για τις «Τρεις Χάριτες»

Στην επιτυχία που βίωσε με τις «Τρεις Χάριτες», αναφέρθηκε ο Μιχάλης Ρέππας στη συνέντευξη που έδωσε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Μάλιστα, μιλώντας με την παρουσιάστρια, ο καταξιωμένος σεναριογράφος εξομολογήθηκε το πότε κατάλαβε το πόσο αγαπητή είναι στον κόσμο η σειρά.

Η θρυλική κωμική σειρά του MEGA έκανε πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου του 1990 και ολοκληρώθηκε στις 20 Απριλίου του 1992, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Το σενάριο υπέγραψαν ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, ενώ τη σκηνοθεσία ο Θεόδωρος Πολυχρονιάδης. Το σίριαλ αποτελούνταν από τρεις κύκλους και συνολικά 91 επεισόδια, ενώ ο κόσμος το αγαπάει μέχρι σήμερα.

Σχετικά με τις «Τρεις Χάριτες», ο Μιχάλης Ρέππας είπε πως: «Είχε κάτι θεαματικότητες που τώρα είναι… Ήταν σαν να είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, ας πούμε. Το βίωνα στο δρόμο. Όχι από την πρώτη στιγμή, γιατί εντάξει και άμα ζεις ιδιαίτερα στην Αθήνα…

Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε πάει μια φορά στις Μηλιές του Πηλίου, πήγαμε σε ένα σπίτι και μετά πήγα στην πλατεία. Και γίνεται χαμός. Παίρνω τον Θανάση τηλέφωνο και του λέω: “Θανάση, δεν φαντάζεσαι πόση επιτυχία έχουμε”. Εκεί το κατάλαβα πρώτη φορά, στην επαρχία!».

Σε ερώτηση για το αν τον άγχωσε το να μείνουν σε αυτό το επίπεδο, αφού τα κατάφεραν με τις «Τρεις Χάριτες», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Εννοείται! Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε. Πιστεύω ότι εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε καλύτερο. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης».