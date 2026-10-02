Ηλίας Βρεττός για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: «Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε»

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του διανύουν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη, οι οποίοι ετοιμάζονται να να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης στα social media, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στα συναισθήματα που έχει προκαλέσει η μεγάλη αυτή αλλαγή στην καθημερινότητά τους.

Όπως παραδέχτηκε, η χαρά για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού είναι τεράστια, ωστόσο, δεν λείπει και η αγωνία.

Ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε πως η σύζυγός του διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι και μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε», ανέφερε ο Ηλίας Βρεττός στην κάμερα του Happy Day.