Ηλίας Βρεττός – Αναστασία Δεληγιάννη: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Η τρυφερή ανακοίνωση στο Instagram

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Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη, με τον αγαπημένο ερμηνευτή να ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι το όμορφο ζευγάρι, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Κύμη, την 1η Σεπτεμβρίου του 2022.

Στη δημοσίευση με την οποία έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της συζύγου του, ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε το ζευγάρι σε μία παραλία με τα μαγιό του. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας αντηλιακό, γράφει στην κοιλίτσα της εγκυμονούσας Αναστασίας Δεληγιάννη «ΗΒ στο τετράγωνο». Την όμορφη στιγμή έχει «ντύσει» με το τραγούδι του «Πρόστιμο».

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…».