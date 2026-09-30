Ηλίας Βρεττός – Αναστασία Δεληγιάννη: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Η τρυφερή ανακοίνωση στο Instagram

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, με τον τραγουδιστή να ανακοινώνει το χαρμόσυνο γεγονός μέσω ανάρτησης στο Instagram. 

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Ηλίας Βρεττός Αναστασία Δεληγιάννη
Φωτογραφία: Instagram/vrettos_ilias
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη. Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο μέσα από ανάρτηση στο Instagram.
  • Στη δημοσίευση, ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε ένα βίντεο όπου γράφει στην κοιλίτσα της εγκυμονούσας Αναστασίας Δεληγιάννη «ΗΒ στο τετράγωνο».
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο καλλιτέχνης αναφέρει: «Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη, με τον αγαπημένο ερμηνευτή να ανακοινώνει το χαρμόσυνο νέο, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι το όμορφο ζευγάρι, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Κύμη, την 1η Σεπτεμβρίου του 2022.

Στη δημοσίευση με την οποία έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της συζύγου του, ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε το ζευγάρι σε μία παραλία με τα μαγιό του. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας αντηλιακό, γράφει στην κοιλίτσα της εγκυμονούσας Αναστασίας Δεληγιάννη «ΗΒ στο τετράγωνο». Την όμορφη στιγμή έχει «ντύσει» με το τραγούδι του «Πρόστιμο». 

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «ΗΒ στο τετράγωνο!!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

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