Πάτρα: Ανήλικος ξυλοκόπησε 15χρονο σε βαγόνι του Προαστιακού – Αναζητείται για να συλληφθεί

Ένας 15χρονος δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο χθες το απόγευμα, εντός βαγονιού του Προαστιακού στην Πάτρα. Ο 16χρονος αναζητείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

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Οι ανήλικοι συνελήφθησαν
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα ξυλοδαρμού από έναν 16χρονο έπεσε ένα αγόρι, ηλικίας 15 ετών, χθες το απόγευμα σε βαγόνι του Προαστιακού, στην Πάτρα.
  • Ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θύμα ξυλοδαρμού από έναν 16χρονο έπεσε ένα αγόρι, ηλικίας 15 ετών, χθες το απόγευμα σε βαγόνι του Προαστιακού, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του 15χρονου θύματος.

 

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