Πάτρα: Ανήλικος ξυλοκόπησε 15χρονο σε βαγόνι του Προαστιακού – Αναζητείται για να συλληφθεί

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Θύμα ξυλοδαρμού από έναν 16χρονο έπεσε ένα αγόρι, ηλικίας 15 ετών, χθες το απόγευμα σε βαγόνι του Προαστιακού, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον ανήλικο στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του 15χρονου θύματος.