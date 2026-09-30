Τι κρύβεται πίσω από την αλλαγή στάσης του Ερντογάν – Η ανάλυση του Σάββα Καλεντερίδη στον Realfm 97,8

Για την αιφνιδιαστική αλλαγή ρητορικής από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε σχέση την Ελλάδα, τις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ και τους S-400, μίλησε ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν σαν αετός χωρίς φτερά, αλλά στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε για το Αιγαίο ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με το Διεθνές Δίκαιο. Είναι πρωτοφανές να το πει ο Ερντογάν σε διεθνές ακροατήριο. Μετά έδωσε μια συνέντευξη στο Newsweek, και εκεί ήταν, όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα, όσο απέναντι στο Ισραήλ, μέλι γάλα. Το κυριότερο, που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι – που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας, 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί- τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Οι περισσότεροι ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτοί είναι οι όροι για να έχεις την υποστήριξή μας και ο Ερντογάν, με βάση αυτό, ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα στην Τουρκία», ανέφερε ο κ. Καλεντερίδης.

Οι S-400

Στη συνέχεια ο γνωστός αναλυτής εξήγησε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους S-400: «Με τους S-400 βγήκε ο Λαβρόφ και είπε ότι δεν έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία, πρέπει να έχει τη χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να τα αγοράσουν τα Εμιράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί εγγράφως ότι τα Εμιράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο αίτημα στην Μόσχα».

Ο ρόλος του Ισραήλ

Αλλά, ενώ συμβαίνουν αυτά, συνέχισε ο κ. Καλεντερίδης, «το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμιράτα, διότι Ισραήλ και η Εμιράτα έχουν στρατηγική συμφωνία». Μάλιστα, αναφέρθηκε σε κρίσιμες επαφές που έγιναν στο Άμπου Ντάμπι πριν από λίγες μέρες.

«Την Κυριακή ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμιράτων και αμέσως μετά, έγινε συνάντηση με αραβικά κράτη. Δηλαδή, το Ισραήλ, η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι. Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθι και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιίτες από τους Χούθι, έγινε και μια φερόμενη επίθεση στη Μέκκα, οπότε φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι’ αυτό πήγε εκεί ο Νετανιάχου και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ, να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή και αυτή η αλλαγή έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

«Ανάμεσα στις αραβικές χώρες ήταν και η Λιβύη αλλά ποια Λιβύη; Ο Χαφτάρ. Πριν καλέσουν τον Χαφτάρ εκεί και συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, είχαμε ένα δημοσίευμα στη Jerusalem Post που έλεγε ότι η υπηρεσία πληροφοριών των ενόπλων δυνάμεων, του πολεμικού ναυτικού και η Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική, ναυτική, αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο, δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ που παίρνει τα εφόδια, για να υπάρχει ως κράτος, σε ποσοστό 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα ανάλογα με την κατάληξή τους μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή», κατέληξε ο κ. Καλεντερίδης.