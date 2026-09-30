Τσουκαλάς: Τα πρώτα ευρήματα από το MedWatch καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που η κυβέρνηση άφησε να διογκωθεί επί χρόνια

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας MedWatch αποκαλύπτουν το μέγεθος ενός προβλήματος που η κυβέρνηση επέτρεψε να διογκωθεί επί χρόνια. Κατηγόρησε το Υπουργείο Υγείας για την αποτυχία ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας την τελευταία επταετία και για την εκ των υστέρων αντίδρασή του μετά τον θάνατο δημοφιλούς προσώπου.

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Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε πως «τα πρώτα ευρήματα μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, που η κυβέρνηση άφησε να διογκωθεί επί χρόνια».
  • Τονίζει ότι η πλατφόρμα «συνιστά μια ομολογία του υπουργείου Υγείας ότι την τελευταία επταετία απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει αποτελεσματικά τον χώρο των ιδιωτικών δομών υγείας», με την κυβέρνηση να «δρα πάντα εκ των υστέρων».
  • Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «η υγεία είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στην τύχη» και πως «το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη πολίτικη στο χώρο της υγείας».

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«Τα πρώτα ευρήματα μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, που η κυβέρνηση άφησε να διογκωθεί επί χρόνια», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

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Τονίζει ότι «συνιστά μια ομολογία του υπουργείου Υγείας ότι την τελευταία επταετία απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει αποτελεσματικά τον χώρο των ιδιωτικών δομών υγείας». «Έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος ενός πολύ δημοφιλούς προσώπου για να κινητοποιηθεί το υπουργείο Υγείας και να πράξει τα αυτονόητα;», προσθέτει, για να σχολιάσει ότι «η κυβέρνηση δρα πάντα εκ των υστέρων».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «η υγεία είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στην τύχη» και ότι «σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν επιτρέπεται ο χώρος της υγείας να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις επιτήδειων που επιζητούν το γρήγορο κέρδος».

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Καταληκτικά αναφέρει ότι «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα μένει θεατής στις εξελίξεις και θα δρα, όταν έχει γίνει ήδη η ζημιά» και πως «χρειάζεται πολιτική ηγεσία με σχέδιο που θα προλαμβάνει τη ζημιά, θα ελέγχει και θα θέτει κανόνες». «Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη πολίτικη στο χώρο της υγείας», προσθέτει.

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