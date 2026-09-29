Τσουκαλάς προς Μαρινάκη για παραπομπή Τριαντόπουλου: «Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ασκώντας σκληρή κριτική για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στην υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και αλαζονεία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που υπερασπίζονταν τον Τριαντόπουλο και αμφισβητούσαν την ανάγκη προανακριτικής επιτροπής.

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ΠΑΣΟΚ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΙNTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΟΚ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ΙNTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει», είναι η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά προς τον Παύλο Μαρινάκη για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου.
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ στελέχη της ανέφεραν ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής».
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε επίσης στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, που δήλωνε ότι «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», ρωτώντας τον κ. Μαρινάκη: «Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου;».

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«Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει», είναι η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την παραπομπή του τότε υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση του μπαζώματος του χώρου, όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

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«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς. «Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι ‘η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου’, τον κ. Βορίδη να αναφέρει στη Βουλή ότι ‘δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής’ για τον κ. Τριαντόπουλο».

«Θυμόμαστε τον κ. Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη δικαιοσύνη  να δηλώνει χωρίς ντροπή πως ‘όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς και διερωτήθηκε:  «Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου;».

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Απευθυνόμενος ευθέως προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε: «Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί  στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρόταση σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή. Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει».

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