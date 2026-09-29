Ασλανίδης για την παραπομπή Τριαντόπουλου: Ένα βήμα προς τη σωστή πλευρά

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«Ένα βήμα προς τη σωστή πλευρά». Έτσι χαρακτηρίζει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, ως προς την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη, που σήμερα Τρίτη έδωσε το «παρών» στη δίκη για τα Τέμπη αλλά και στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας, δηλώνει στο Thesspost.gr ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένα «θετικό βήμα προς τη σωστή πλευρά, όμως το το πλημμέλημα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι μέχρι να έρθει η παραπομπή του πρώην υπουργού, προηγήθηκε ένα πολυετές κυνηγητό των συγγενών, με μηνύσεις και εμπόδια.

«Η εξέλιξη ήρθε μετά το ανελέητο κυνηγητό που έκαναν οι συγγενείς. Είχα κάνει μήνυση και γύρισε πίσω, έκανα ένσταση, ξαναπήγε, κατέθεσαν οι γονείς, βρήκαμε τα οικόπεδα, το μπάζωμα στο Κουλούρι, ακολούθησαν οι έρευνες από τους σκύλους της Anubis και δεν έγινε ούτε μια εισαγγελική παρέμβαση», τονίζει.

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα»

Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής των 57 θυμάτων.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ακολουθώντας την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημμέλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές, αφού μελέτησαν το σύνολο της δικογραφίας και αξιολόγησαν το αποδεικτικό υλικό, έκριναν ότι στοιχειοθετείται το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος όχι μόνο για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, αλλά και για τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, καθώς και για τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα.