Δολοφονία Καρολάιν: «Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος – Τον μισώ» λέει ο πατέρας της για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας εξακολουθεί να κουβαλά τον ίδιο πόνο και την ίδια οργή.

Μιλώντας στην εκπομπή του Star, «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα», ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στην 6χρονη σήμερα εγγονή του, Λυδία, που μεγαλώνει στις Φιλιππίνες, τις αναμνήσεις από την κόρη του, αλλά και για τα συναισθήματά του για τον δολοφόνο της.

«Τον μισώ – Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος»

«Τον μισώ. Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι δειλός», είπε για τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή από την Καρολάιν, τονίζοντας ότι δεν τόλμησε να την αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. «Είναι ένας μικρός άντρας. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος, και δεν μπόρεσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει μέχρι να κοιμηθεί πριν βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άντρα. Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος. Μισεί να του αποδεικνύουν ότι έχει άδικο» συμπλήρωσε.

«Στην αρχή τον είχα συμπαθήσει»

Όπως παραδέχθηκε όταν είχε πρωτογνωρίσει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον είχε συμπαθήσει. «Όταν τον γνώρισα, νόμιζα ότι ήταν εντάξει. Ήταν ήσυχος, ξέρετε, ντροπαλός. Στην πραγματικότητα, μου ήταν αρκετά συμπαθής. Ήταν αρκετά ευχάριστος τύπος», εξομολογήθηκε

«Η Λυδία δεν ξέρει ότι τη μητέρα της την σκότωσε ένας ψυχοπαθής

Στο επίκεντρο της ζωής του Ντέιβιντ Κράουτς βρίσκεται μόνο η εγγονή του, η μικρή Λυδία. Το κοριτσάκι ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, Σούζαν, η οποία προσπαθεί να της προσφέρει μια φυσιολογική ζωή, μακριά από τον εφιάλτη και τον πόνο που μπορεί να ζούσε στην Ελλάδα.

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι 6 ετών», είπε ο κ. Κράουτς.

Όπως αποκάλυψε, το κοριτσάκι δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια για τη μητέρα της. «Όχι, δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δεν θα τη συναντήσει ποτέ», είπε.

Για τη μικρή Λυδία η Σούζαν είναι κάτι σαν μητρική φιγούρα, ενώ όπως είπε ο πατέρας της Καρολάιν, κάποια μέρα το κοριτσάκι θα θελήσει να μάθει για τη μητέρα της. «Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Και τότε θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν. Όταν μάθει πού είναι η μητέρα της, θα θελήσει να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της, και θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Δε νομίζω ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει», είπε.

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δεν θα τη συναντήσει ποτέ», πρόσθεσε.

«Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Ο Ντέιβιντ Κράουτς τόνισε ακόμη πως η Καρολάιν ήταν το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του. «Για μένα, η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη, ήταν το κέντρο του κόσμου μου», είπε.

«Περνούσαμε υπέροχα, μόνο οι δυο μας. Και εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου», συμπλήρωσε.

«Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου»

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη μητέρα της Καρολάιν ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν σύζυγός του. «Δεν έχω σύζυγο. Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου, και όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο της ζωής μου. Όταν σκοτώθηκε η Καρολάιν, έχασα όλα μου τα αισθήματα για τη Σούζαν εκείνη τη στιγμή», είπε.

«Υπέροχο για 2 λόγους το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το Amazon Prime»

Το Amazon Prime ετοιμάζει επίσης ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Καρολάιν. Ο πατέρας της εκτιμά ότι αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρατάει ζωντανό το όνομα της Καρολάιν. Κανείς δεν την ξεχνά. Και ο δεύτερος είναι ότι κάνει πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει αποφυλάκιση υπό όρους», εξήγησε.