Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Τα «τρία μπαμπαδάκια» πέφτουν θύματα απαγωγής

Οι περιπέτειες για τα «τρία μπαμπαδάκια» στο β’ κύκλο της σειράς μόλις ξεκίνησαν και στο αποψινό διπλό επεισόδιο στις 20:00 στον Alpha, πέφτουν θύματα απαγωγής.

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», τρέχουν να ξεφύγουν από τους Αστυνομικούς, χωρίς καν να γνωρίζουν γιατί τους κυνηγάνε αλλά μια απρόσμενη ανατροπή των γεγονότων θα τους οδηγήσει κλειδωμένους σε μια αποθήκη, χωρίς να γνωρίζουν για ποιο λόγο κρατούνται αιχμάλωτοι.

Η Βιργινία κινεί γη και ουρανό για να βρει τον Νίκο με την αμέριστη συμπαράσταση της Ελένης, ενώ η Τζένη θα κληθεί να αναμετρηθεί με τις πιο σκοτεινές προσωπικές της ανασφάλειες, όταν της πέφτει ο κλήρος να κάνει babysitting σε Βίκτωρα-Στέλιο και Σοφία, όσο η Βιργινία κι η Ελένη αναζητούν τη Ματούλα τη θεία της Κατερίνας, ελπίζοντας ότι θα τις βοηθήσει να βρουν τον Δημήτρη, τον Νίκο και τον Ηρακλή.

Η Στέλλα πάλι ξεκινάει να πάει μόνη της στο μάθημα στο Κέντρο Γονεϊκότητας και στο πολύ σημαντικό υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, όμως προς έκπληξίν της στο Κέντρο Γονεϊκότητας την περιμένει ένα δώρο-έκπληξη από την Τζένη, το οποίο φτάνει με κάρτα αλλαγής.

Δείτε εδώ τα sneaks:

Επεισόδιο 64: «Οι τρεις μέρες που άλλαξαν τον κόσμο»

Με την απαγωγή να βρίσκει αίσιο τέλος και κάθε κατεργάρη να επιστρέφει στον πάγκο (ή το παγκάρι) του, τα «Τρία Μπαμπαδάκια» ανακαλύπτουν τον πραγματικό λόγο πίσω απ’ τη ληστεία.

Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου, της Στέλλας, ίσως το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά το παιδί. Ο Δημήτρης έχει πίεση απ’ τη δουλειά και το ανταγωνιστικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πρόσληψη της Αγάπης. Ο Ηρακλής προσπαθεί να μάθει τους λόγους που ο Ευριπίδης έκανε τα καινούρια ασφαλιστικά μέτρα.

Οι γυναίκες της παρέας συναντιούνται στο σπίτι της Στέλλας, όπου η Ελένη παίρνει μια γεύση από τις δυσκολίες της συγκατοίκησης, που προέρχονται κυρίως από τις ισχυρές προσωπικότητες της Βιργινίας και της Τζένης και της συνύπαρξης των δυο αυτών γυναικών στον ίδιο περιορισμένο χώρο.

Δείτε εδώ τα sneaks:

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: