Τενεσί: Ο κυβερνήτης δεν δίνει χάρη σε θανατοποινίτισσα – Σκότωσε 19χρονη που θεωρούσε αντίζηλη και κράτησε κομμάτι από το κρανίο της

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Ο κυβερνήτης του Τενεσί των ΗΠΑ, Μπιλ Λι, απέρριψε το αίτημα επιείκειας της Κρίστα Πάικ, της μοναδικής γυναίκας που βρίσκεται στην πτέρυγα θανατοποινιτών της πολιτείας και η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση την Τετάρτη.

Η Πάικ, σήμερα 50 ετών, ήταν 18 όταν μαζί με τον τότε σύντροφό της ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ, την οποία είχαν γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για εφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς.

Η καταδικασμένη έχει ενδεχομένως μία τελευταία ευκαιρία να αναστείλει την εκτέλεσή της, καθώς οι δικηγόροι της έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας παρέμβαση την ύστατη στιγμή.

Εάν η εκτέλεση πραγματοποιηθεί, η Κρίστα Πάικ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, μόλις 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ, έναντι 1.663 ανδρών.

Ο κυβερνήτης αρνήθηκε την επιείκεια

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση του αιτήματος επιείκειας της Κρίστα Γκέιλ Πάικ και ύστερα από πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης, διατηρώ σε ισχύ την ποινή που επέβαλε η Πολιτεία του Τενεσί και δεν σκοπεύω να παρέμβω», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπιλ Λι.

Η νομική ομάδα της Πάικ είχε καταθέσει νωρίτερα μέσα στον μήνα αίτημα επιείκειας, ζητώντας η θανατική ποινή της να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι, εφόσον η εκτέλεση προχωρήσει, το Τενεσί θα βρεθεί σε μία ιδιαίτερη θέση, καθώς η Πάικ θα είναι το πρώτο πρόσωπο που εκτελείται στην πολιτεία στη σύγχρονη εποχή της θανατικής ποινής, ενώ ήταν έφηβη την εποχή του εγκλήματος.

Οι Στίβεν Φέρελ, Κέλι Γκλίσον και Ράντι Σπάιβι δήλωσαν ότι η απόφαση του κυβερνήτη αφήνει αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα γύρω από το πρωτόκολλο εκτελέσεων της πολιτείας.

«Με αυτή την απόφαση, η Πολιτεία του Τενεσί αγνοεί όσα έχουν αποφανθεί τόσο η επιστήμη όσο και το νομικό μας σύστημα: ο εγκέφαλος ενός 18χρονου δεν είναι εγκέφαλος ενήλικα και τα 18 είναι πολύ μικρή ηλικία για να αντιμετωπίσει κάποιος την εκτέλεση», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Η δολοφονία που συγκλόνισε το Τενεσί

Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στο Νόξβιλ του Τενεσί το 1995.

Η 19χρονη είχε βρεθεί νεκρή με ένα ανάποδο πεντάγραμμο, σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές τελετές, χαραγμένο στο στήθος της.

Η Πάικ είχε κατηγορήσει τη Σλέμερ ότι την είχε προσβάλει και ότι προσπαθούσε να της «κλέψει» τον σύντροφό της.

Δύο ακόμη άτομα που διέμεναν στο ίδιο πρόγραμμα κατέθεσαν αργότερα ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα και ότι τους είχε δείξει κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

Έναν χρόνο αργότερα, η Πάικ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και της επιβλήθηκε η θανατική ποινή.

Ο τότε σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών την εποχή του εγκλήματος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Όταν φυλακίστηκε, η Πάικ ήταν 21 ετών και, σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί, ήταν το νεότερο άτομο στην πτέρυγα θανατοποινιτών.

Η εκτέλεση έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου

Η Κρίστα Πάικ έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, έπειτα από χρόνια αποτυχημένων προσφυγών.

Η μητέρα της Κολίν Σλέμερ έχει δηλώσει ότι θέλει η εκτέλεση να πραγματοποιηθεί, ώστε η κόρη της «επιτέλους να μπορέσει να αναπαυθεί».

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι της Πάικ επικαλούνται το τεκμηριωμένο ιστορικό της από σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία, εγκατάλειψη και παραμέληση.

Υποστηρίζουν επίσης ότι, εάν δικαζόταν σήμερα για το ίδιο έγκλημα ως έφηβη, δεν θα της επιβαλλόταν η θανατική ποινή.

«Το 18χρονο κορίτσι που υπέφερε από σοβαρή ψυχική ασθένεια και σχεδόν παραλυτικό τραύμα δεν υπάρχει πλέον», ανέφεραν οι συνήγοροί της. «Η Κρίστα είναι σήμερα μία 50χρονη γυναίκα μετανιωμένη, που κατανοεί τις πράξεις της, λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία για την ψυχική της ασθένεια και στηρίζει και καθοδηγεί άλλες κρατούμενες».

Στα χρόνια που ακολούθησαν την καταδίκη της, η υπεράσπισή της εντόπισε επιπλέον στοιχεία για την παιδική της ηλικία, τα οποία, όπως υποστηρίζει, το σώμα των ενόρκων δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να εξετάσει.