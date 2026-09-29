Νταγκεστάν: Υπάλληλοι έσπρωξαν τουρίστρια από zipline ενώ γελούσαν – Οργή για το βίντεο

Οργή έχει προκαλέσει βίντεο από τουριστική εγκατάσταση στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, στο οποίο υπάλληλοι εμφανίζονται να σπρώχνουν με τη βία μία τρομοκρατημένη γυναίκα από πλατφόρμα zipline πάνω από το φαράγγι Σουλάκ, ενώ εκείνη ουρλιάζει και προσπαθεί να απομακρυνθεί.
Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, η τουρίστρια φαίνεται να αλλάζει γνώμη την τελευταία στιγμή, παρότι είχε ήδη δεθεί στον εξοπλισμό ασφαλείας.
Ακολουθεί σύντομη πάλη με τους εργαζομένους, προτού ένας από αυτούς τη χτυπήσει στα πόδια και τη σπρώξει από την πλατφόρμα.
Οι υπάλληλοι γελούσαν ενώ η γυναίκα ούρλιαζε
Καθώς η εμφανώς τρομοκρατημένη γυναίκα ουρλιάζει επανειλημμένα, στο βίντεο ακούγονται εργαζόμενοι να γελούν.
Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας στις τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής.
Το συγκεκριμένο περιστατικό, πάντως, δεν είναι το πρώτο που προκαλεί ανησυχία για το ίδιο zipline.
Prawdziwe znęcanie się: w Dagestanie turystkę siłą zepchnięto z tyrolki nad kanionem Sulackim
Kobieta w ostatniej chwili zrezygnowała ze skoku, ale głupich instruktorów nie dało się już powstrzymać.
Po krótkiej szarpaninie pracownik atrakcji uderzył ją w nogi i zepchnął w dół. Później instruktorzy wesoło śmiali się z przerażonej turystki.
To już drugi znany przypadek w tym miejscu. Wcześniej instruktorzy również zepchnęli z tyrolki inną turystkę bez jej zgody.
Nie zdążyła przygotować się do skoku, a po upadku zdiagnozowano u niej stłuczenie rdzenia kręgowego. Później zaczęły występować u niej epizody paraliżu.
— NEXTA Polska (@nexta_polska) September 29, 2026
Άλλη γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο σημείο
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία ακόμη γυναίκα είχε στο παρελθόν σπρωχτεί από το ίδιο zipline χωρίς τη συγκατάθεσή της, όταν δίστασε λίγο πριν από την κατάβαση.
Η γυναίκα φέρεται να μην είχε χρόνο να προετοιμαστεί και στη συνέχεια διαγνώστηκε με κάκωση του νωτιαίου μυελού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αργότερα άρχισε να παρουσιάζει επεισόδια παράλυσης.
Είχαν βάλει ακόμη και γάιδαρο σε zipline
Οι δραστηριότητες zipline στο Νταγκεστάν έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις.
Την περασμένη χρονιά, οργανώσεις και πολίτες που ασχολούνται με την προστασία των ζώων αντέδρασαν έντονα όταν κυκλοφόρησε βίντεο με γάιδαρο να μεταφέρεται σε zipline στο πλαίσιο διαφημιστικής ενέργειας.
Το περιστατικό είχε προκαλέσει ευρεία κατακραυγή, ενώ το νέο βίντεο με την τουρίστρια επαναφέρει τις ανησυχίες για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις της περιοχής.