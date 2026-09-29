Ελβετία: Τέσσερις τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Νεσατέλ – ΒΙΝΤΕΟ

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Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού.

«Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ένας από τους οποίους σοβαρά, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο», ανέφερε ο Ζορζ Αντρέ Λουζουέ, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεσατέλ, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία της τοπικής εφημερίδας Arcinfo.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα. Η συνοικία ωστόσο παρέμενε αποκλεισμένη μέχρι το απόγευμα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της δημόσιας τηλεόρασης RTS δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από τα παράθυρα ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διακρίνονται ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.