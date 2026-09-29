Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Προσομοίωση δείχνει το σύστημα Hisar-O να καταρρίπτει ελληνικό Mirage 2000-5 – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, ωστόσο η γειτονική χώρα προκαλεί με ένα βίντεο προσομοίωσης, που δείχνει το αντιαεροπορικό σύστημα Hisar-O να καταρρίπτει ένα ελληνικό μαχητικό Mirage 2000-5.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τουρκία, προσομοίωση, μαχητικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας», η γειτονική χώρα συνεχίζει να προκαλεί με ένα βίντεο προσομοίωσης να δείχνει την κατάρριψη ελληνικού μαχητικού.
  • Στο «υποθετικό» σενάριο της προσομοίωσης, το αντιαεροπορικό σύστημα Hisar-O εμφανίζεται να καταρρίπτει ένα ελληνικό Mirage 2000-5.
  • Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το «Defence Turk» στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων των συστημάτων αεράμυνας της Τουρκίας, τα οποία θα αποτελούν τον «Ατσάλινο Θόλο» της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δήλωνε πριν από μερικές ημέρες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός του NATO», ωστόσο η γειτονική χώρα συνεχίζει να προκαλεί, αυτή τη φορά με ένα βίντεο προσομοίωσης να δείχνει την κατάρριψη ελληνικού μαχητικού.

Στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων των συστημάτων αεράμυνας της Τουρκίας, τα οποία θα αποτελούν τον «Ατσάλινο Θόλο» της χώρας, το μέσο «Defence Turk» δημοσίευσε βίντεο στο X με μία προσομοίωση λειτουργίας του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar-O. Στο «υποθετικό» σενάριο της προσομοίωσης εμφανίζεται να είναι στόχος του συστήματος ένα ελληνικό Mirage 2000-5, το οποίο φαίνεται να καταρρίπτεται έπειτα από χτύπημα πυραύλου.

Δείτε το βίντεο με την προσομοίωση:

 

Στο ρεπορτάζ του «Defence Turk» παρουσιάστηκαν διάφορα συστήματα που αποτελούν μέρος του δικτύου αεράμυνας, γνωστού ως «Çelik Kubbe» («Ατσάλινος Θόλος»), όπως:

  • το Korkut,
  • το Sungur,
  • το Hisar-A,
  • το Hisar-O.

Το Hisar-O αποτελεί σύστημα μέσης εμβέλειας και έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ