Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Προσομοίωση δείχνει το σύστημα Hisar-O να καταρρίπτει ελληνικό Mirage 2000-5 – ΒΙΝΤΕΟ

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Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δήλωνε πριν από μερικές ημέρες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός του NATO», ωστόσο η γειτονική χώρα συνεχίζει να προκαλεί, αυτή τη φορά με ένα βίντεο προσομοίωσης να δείχνει την κατάρριψη ελληνικού μαχητικού.

Στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων των συστημάτων αεράμυνας της Τουρκίας, τα οποία θα αποτελούν τον «Ατσάλινο Θόλο» της χώρας, το μέσο «Defence Turk» δημοσίευσε βίντεο στο X με μία προσομοίωση λειτουργίας του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar-O. Στο «υποθετικό» σενάριο της προσομοίωσης εμφανίζεται να είναι στόχος του συστήματος ένα ελληνικό Mirage 2000-5, το οποίο φαίνεται να καταρρίπτεται έπειτα από χτύπημα πυραύλου.

Δείτε το βίντεο με την προσομοίωση:

🇹🇷Defence Turk’ten bir ilk: Envantere giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik | ÇELİK KUBBE bileşenlerinde eğitimler nasıl yapılıyor? 🔸Defence Turk olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik.

🔸Ayrıca Konya Hava Savunma… pic.twitter.com/0DvEEMvcP7 — Defence Turk (@Defence_Turk) September 29, 2026

Στο ρεπορτάζ του «Defence Turk» παρουσιάστηκαν διάφορα συστήματα που αποτελούν μέρος του δικτύου αεράμυνας, γνωστού ως «Çelik Kubbe» («Ατσάλινος Θόλος»), όπως:

το Korkut,

το Sungur,

το Hisar-A,

το Hisar-O.

Το Hisar-O αποτελεί σύστημα μέσης εμβέλειας και έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.