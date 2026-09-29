ΤΑΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Συναγερμός» στο Αιγαίο – Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα, σε ετοιμότητα 70 μαχητικά

Στο Αιγαίο, ενεργοποιήθηκε αιφνιδιαστικά το σύνολο της αεράμυνας της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ τέθηκαν σε ετοιμότητα 70 μαχητικά με ισχυρές μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της Άσκησης Αλέξανδρος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μια περίοδο κατά την οποία το γεωπολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από διαρκείς προκλήσεις, αστάθεια και πολυεπίπεδες απειλές, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι η επαγρύπνηση και η ετοιμότητά τους βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Με αιφνιδιαστική εντολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ενεργοποιήθηκαν και εξετάστηκαν εκτάκτως οι ετοιμότητες του συνόλου των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Πρόκειται για έναν ουσιαστικό «μίνι ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», μια άσκηση-καταλύτη που λειτούργησε ως λυδία λίθος για να δοκιμαστούν στην πράξη τα αντανακλαστικά της αεράμυνας, η ταχύτητα ανάπτυξης, οι χρόνοι αντίδρασης και η δυνατότητα άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής επέμβασης όπου και όποτε απαιτηθεί. Η ταυτόχρονη κινητοποίηση Μονάδων, μέσων και δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ανέδειξε την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού άμυνας της χώρας.

Χρόνοι-ρεκόρ στην πρώτη γραμμή

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ήταν ο ακραίος βαθμός δυσκολίας και οι περιορισμένοι χρόνοι αντίδρασης που επιβλήθηκαν από την ηγεσία. Μονάδες καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από καθεστώς πίεσης χρόνου, με χρόνους ανάπτυξης που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ξεπέρασαν τα 5 λεπτά. Αυτή η ταχύτητα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του Στρατηγού Δημήτριου Χούπη για μια δομή δυνάμεων που μπορεί να μεταβεί από την ειρηνική κατάσταση στην πλήρη πολεμική ετοιμότητα σε ελάχιστα λεπτά, αποτρέποντας κάθε πιθανό τετελεσμένο.

Παράλληλα, ισχυρές μονάδες του Στόλου ενεργοποιήθηκε από τους ναυστάθμους ή τις περιοχές που ενεργούσαν άλλες αποστολές, αναπτύσσοντας τακτικά πλεονεκτήματα στις θάλασσες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων ενεργοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν αστραπιαία σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εκτελώντας σύνθετα και απαιτητικά σενάρια. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν η άμεση και αθόρυβη επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, η ταχύτατη επάνδρωση μικρονησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, καθώς και τα απαιτητικά νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Διδάγματα από τον Έβρο έως τα νησιά

Η χερσαία διάσταση της άσκησης δεν υστέρησε σε τίποτα. Οι δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, τόσο στην ακριτική περιοχή του Έβρου όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα μάχης, αποδεικνύοντας την ισχυρή αποτρεπτική τους ικανότητα. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με υψηλό ηθικό και επαγγελματισμό, ανταποκρίθηκε άμεσα στα σενάρια απειλών, επιβεβαιώνοντας ότι η φύλαξη των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία της άσκησης έπαιξε η Πολεμική Αεροπορία. Περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα, σε αποστολές που κάλυψαν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της άσκησης ημέρα και νύχτα. Η μαζική αυτή αεροπορική κινητοποίηση δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές του συνόλου της αεράμυνας της χώρας, διασφαλίζοντας την αεροπορική υπεροχή και την απρόσκοπτη υποστήριξη των επίγειων και ναυτικών δυνάμεων.

Διακλαδικό μήνυμα αποτροπής

Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», όπως σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, λειτούργησε ως μια άψογη προσομοίωση διαχείρισης κρίσεων. Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων σε πλήρως διακλαδικό πλαίσιο, ημέρα και νύχτα, επέτρεψε την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τη συνεργασία μεταξύ Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο «μίνι ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» απέδειξε περίτρανα ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν επαναπαύονται. Διαθέτουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα σύγχρονα μέσα, την τεχνογνωσία και κυρίως το έμψυχο δυναμικό με το υψηλό φρόνημα, ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς οποιαδήποτε πολυεπίπεδη απειλή, εγγυώμενες την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Η επιτυχία της άσκησης υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και του αιφνιδιαστικού ελέγχου, στοιχεία που θωρακίζουν καθημερινά την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.