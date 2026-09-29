Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα περιλαμβάνει την παρουσίαση σημαντικών νομοσχεδίων για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σωφρονιστικό σύστημα.

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υπουργικό συμβούλιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η παρουσίαση νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης, καθώς και το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης εισηγήσεις για την ολοκλήρωση των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2027.

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Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί της Τετάρτης (30/9) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,

-Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.

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