Επίτροπος Ενέργειας: «Εξετάζουμε την χαλάρωση ορισμένων κανόνων για την ενέργεια και τα καύσιμα»

Την παραδοχή ότι θα είναι «ένας δύσκολος χειμώνας» ως προς το κόστος ενέργειας έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Δουβλίνο. Εξέφρασε, μάλιστα, την πρόθεση να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες αναφορικά με τις χρεώσεις για τις εκπομπές μεθανίου από καύση υδρογονανθράκων.

«Με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα», είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, σημειώνοντας ότι «οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά».

«Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος. Επομένως, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την κατάσταση, χωρίς να αναφερθούμε στη βιομηχανία μας, που βρίσκεται επίσης υπό πίεση», συνέχισε ο Νταν Γιόργκενσεν.

Υπό αυτό το πλαίσιο, ο Νταν Γιόργκενσεν σκοπεύει να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες. Πρότεινε μεταξύ άλλων να αναβληθεί για έναν χρόνο η εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, ένα μέτρο που απευθύνεται στις εταιρείες του τομέα αυτού. Η αναβολή του, από το 2027 για το 2028, όπως είχε ζητήσει πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, θα τεθεί προς συζήτηση από τις χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νόμος υποχρεώνει τις εταιρείες που εισάγουν υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου, ενός εξαιρετικά ρυπογόνου αερίου. Πολλές χώρες παραγωγοί ορυκτών καυσίμων, όπως οι ΗΠΑ, τάσσονται κατά του μέτρου, δηλώνοντας ότι αν εφαρμοστεί στην Ευρώπη μπορεί να φρενάρουν τις εξαγωγές τους. Περιβαλλοντικές οργανώσεις από την άλλη προειδοποιούν ότι η αναβολή δεν θα έχει καμία επίπτωση στις τιμές της ενέργειας.