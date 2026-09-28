Τσουκαλάς: Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ΕΦΚ

Η λογική της κυβέρνησης να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα, είναι λάθος», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις δυνατότητες παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (28/9) στο Mega, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε την πρόταση του κόμματος, επικαλούμενος και το παράδειγμα της Ιταλίας, σημειώνοντας πως εκείνη είδε πόσο αυξήθηκαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών και προχωρά με την εξής πολιτική: «Ό,τι έσοδα παραπάνω έχει από τον ΦΠΑ, τα επιστρέφει και μειώνει προσωρινά αντίστοιχα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. «Άρα, δεν έχει καν στην ουσία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό διότι ισοσκελίζει αυτά που δεν είχε προϋπολογίσει και κέρδιζε εν τέλει από τον ΦΠΑ, τα αφαιρεί από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Αυτό πρότεινε χθες με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης», τόνισε.

Επιπλέον ,επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει λόγο για μία παρέμβαση ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ για λίγους μήνες στον ΕΦΚ. «Αυτό το προτείναμε στη ΔΕΘ. Τώρα, βλέπουμε και εμείς με την ευρωπαϊκή πρακτική το ιταλικό παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος στην ουσία να κάνει και άλλη παρέμβαση χωρίς να ανοίξει καμία τρύπα στο προϋπολογισμό, αφού θα είναι ισόποσο με αυτό που εισπράττει από τον ΦΠΑ», υπογράμμισε. Διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά για μέτρα «ώστε να ελαφρυνθεί η κοινωνία για το επόμενο διάστημα» και όχι για κατάργηση, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαστρεβλώνει αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση Ανδρουλάκη για τη στήριξη της νησιωτικότητας

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στήριξη της νησιωτικότητας, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ καινοτόμα» και επαναλαμβάνοντας ότι αυτή προβλέπει το εξής: «Όπου υπάρχει ΦΠΑ, τα έσοδα που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος με τον μειωμένο ΦΠΑ να μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό που να μπορούν να επιστρέφουν σε πολιτικές για το νησί. Υποδομές, υγεία, παιδεία, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε τη νησιωτικότητα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑλ στηλίτευσε την κυβέρνηση για «αλαζονεία» και «προκλητικές δηλώσεις» κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός, πλέον, μοιάζει εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία και φαίνεται ότι και οι συνεργάτες του τού δίνουν μια στρεβλή εικόνα».

Σημείωσε πως «ο κ. Θεοχάρης είπε ότι το 75% της κοινωνίας που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία αποτελείται από μίζερους και κακομοίρηδες και μόνο οι νεοδημοκράτες είναι νοικοκύρηδες».

«Η χώρα δεν χρειάζεται “Λουδοβίκο”. Χρειάζεται πρωθυπουργό, κάποιον ο οποίος θα νιώθει την υποχρέωση να στηρίξει την κοινωνία και όχι να νιώθει ότι του χρωστάει η κοινωνία και η ιστορία», πρόσθεσε. Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης εκπροσωπεί έναν νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό ελιτισμό» και πως «η λύση για τη χώρα δεν είναι ούτε αυτός ο ελιτισμός αλλά ούτε κι ο λαϊκισμός». «Δεν χρειάζεται, λοιπόν, πολιτικούς οι οποίοι νιώθουν ότι μόνο αυτοί είναι η λύση. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν ότι είναι μεσσίες. Χρειάζεται πολιτικούς, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν το χρέος να προσφέρουν», τόνισε.

Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε πως «η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φειδωλή στο πώς θα στηρίξει την κοινωνία» και ότι «βάζει μια λογική διαίρεσης και λέει ότι η καλή κοινωνία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και η κακή κοινωνία, των κακομοίρηδων, είναι αυτή που δεν την επιλέγει». Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι μία και ενιαία και δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που θα διαιρεί -ούτε και μία αντιπολίτευση που θα διαιρεί- αλλά μία που θα ενώνει», για να σημειώσει πως «αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να το εγγυηθεί» και «το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί να ενώσει την Ελλάδα για να γράψουμε μια νέα σελίδα».